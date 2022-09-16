В Бердянске ликвидировали "замглавы мэра" Олега Бойко и его жену, которая организовывала проведение "референдума", - росСМИ. ФОТО

В Бердянске ликвидировали предателя и пособника оккупантов Олега Бойко и его жену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске возле собственного гаража был убит так называемый "заместитель председателя ВГА г. Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" Олег Бойко. Сообщается, что вместе с ним ликвидирована его жена Людмила Бойко, которая возглавляла "городскую территориальную избирательную комиссию" по проведению псевдо-референдума.

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