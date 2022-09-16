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В Бердянске ликвидировали "замглавы мэра" Олега Бойко и его жену, которая организовывала проведение "референдума", - росСМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Бердянске ликвидировали предателя и пособника оккупантов Олега Бойко и его жену.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
Отмечается, что сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске возле собственного гаража был убит так называемый "заместитель председателя ВГА г. Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" Олег Бойко. Сообщается, что вместе с ним ликвидирована его жена Людмила Бойко, которая возглавляла "городскую территориальную избирательную комиссию" по проведению псевдо-референдума.
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+82 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий16.09.2022 14:31
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показать весь комментарий16.09.2022 14:32
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двома гвоздичками... на сиру землю! 😂
Другій хвилі - приготуватись.
1 ч ·
Щось дивне сталося. Ніколи не думав що буду погоджуватися з Царьовим. А тут геть і заперечити нічого.
1 ч
Так называемый генпрокурор «ЛНР» полностью выжил после удара ВСУ. Абсолютно здоров и счастлив. Как и его родственники. Единственное, что это всё отрицательно, а так все ок.
Здоровья и творческих успехов генпрокурору на том свете.
Mamy doswiadczenie..
Краще б лайном вимазав, ніж ці чорні стрічечки.
Гарні приклади для колаборантів.
- Чуєш, як кобзон спiває?
- Чую.
- А бачиш його?
- Бачу. I шо?
- I всьо...