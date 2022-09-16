РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11586 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
26 206 86
Бердянск (400) война (46523) измена (420) ликвидация (1920) оккупация (9497)

В Бердянске ликвидировали "замглавы мэра" Олега Бойко и его жену, которая организовывала проведение "референдума", - росСМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Бердянске ликвидировали предателя и пособника оккупантов Олега Бойко и его жену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске возле собственного гаража был убит так называемый "заместитель председателя ВГА г. Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" Олег Бойко. Сообщается, что вместе с ним ликвидирована его жена Людмила Бойко, которая возглавляла "городскую территориальную избирательную комиссию" по проведению псевдо-референдума.

В Бердянске ликвидировали замглавы мэра Олега Бойко и его жену, которая организовывала проведение референдума, - росСМИ 01

Смотрите: "Бердянск – это Украина!", - активисты распространили в оккупированном городе листовки против паспортизации и референдума. ФОТО


В Бердянске ликвидировали замглавы мэра Олега Бойко и его жену, которая организовывала проведение референдума, - росСМИ 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+82
Сьогодні що, "День колабрационіста" ?😂
показать весь комментарий
16.09.2022 14:31
+78
Дуже файно.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:30
+59
так-притому дохлого...
показать весь комментарий
16.09.2022 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже файно.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:30 Ответить
partizanam respekt
показать весь комментарий
16.09.2022 14:34 Ответить
сегодня праздник какой-то! ))
показать весь комментарий
16.09.2022 14:51 Ответить
Нет. Просто народный суд. Быстрый и правильный. Без Украинской фемиды.
показать весь комментарий
16.09.2022 19:03 Ответить
а судді хто? їх потрібно поставити суддями замість українських продажних суддів.
показать весь комментарий
16.09.2022 20:26 Ответить
Слава Партизанам Юга 🙏🙏🙏❤️💙💛👍 мир стал чище‼️
показать весь комментарий
16.09.2022 20:39 Ответить
Сьогодні що, "День колабрационіста" ?😂
показать весь комментарий
16.09.2022 14:31 Ответить
так-притому дохлого...
показать весь комментарий
16.09.2022 14:32 Ответить
Колабрационіст за визначенням вже дохлий - це як масло маслене 😁
показать весь комментарий
16.09.2022 14:34 Ответить
Dead man walking.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:26 Ответить
тоді всіх їх вітаю!

двома гвоздичками... на сиру землю! 😂
показать весь комментарий
16.09.2022 14:33 Ответить
День хорошого колабораціоніста
показать весь комментарий
16.09.2022 16:25 Ответить
Последний ...
показать весь комментарий
16.09.2022 17:25 Ответить
теперь организовывают фан-сцену у кобзона
показать весь комментарий
16.09.2022 14:31 Ответить
Іншим мерзенним гнидам-вибору без наслідків не буває...
показать весь комментарий
16.09.2022 14:31 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 14:31 Ответить
Та і йух з ними! Повітря хоч трохи чистішим стане.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:31 Ответить
Та ні, йух відідірвало нах#й!
показать весь комментарий
16.09.2022 16:26 Ответить
Схоже, йде зачистка колаборантів першої хвилі.
Другій хвилі - приготуватись.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:33 Ответить
Фсьо ? Фсьо-о-о-о........
показать весь комментарий
16.09.2022 14:33 Ответить
Нєт, нє всьо! Це ми ще не починали...
показать весь комментарий
16.09.2022 14:44 Ответить
в гаражах всегда было опасно. Особенно вечерами.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:36 Ответить
Кабзон вже замахався стрічати друзів!
показать весь комментарий
16.09.2022 14:36 Ответить
Вони самі цього хотіли.Не жилося їв в Україні,захотіли москалів і здохли.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:39 Ответить
туди їм і дорога як говориться
показать весь комментарий
16.09.2022 14:39 Ответить
я оп'ять плякаль...
показать весь комментарий
16.09.2022 14:41 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 14:42 Ответить
Це тільки 1-й кляс, друга чверть...
показать весь комментарий
16.09.2022 14:48 Ответить
СЛАВА ВАМ 🙏❤️💙💛НАШ МОССАД ‼️Так держать‼️🍀🍀🍀
показать весь комментарий
16.09.2022 20:42 Ответить
Наконец-то начали кацапов учить, что бывает с колоборантами.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:44 Ответить
Цікаво, як це спати вночі, знаючи, що на тебе полюють партизани, а згодом повернеться українська влада?
показать весь комментарий
16.09.2022 14:45 Ответить
І машина в гаражі....
показать весь комментарий
16.09.2022 14:49 Ответить
це диверсанти а не партизани. українських партизан не иснує.
показать весь комментарий
16.09.2022 18:33 Ответить
Більше треба більше, хай сруться суки.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:45 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

1 ч ·

Щось дивне сталося. Ніколи не думав що буду погоджуватися з Царьовим. А тут геть і заперечити нічого.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:50 Ответить
и шо я не удивлена леопардовым пинжачком?)))
показать весь комментарий
16.09.2022 14:52 Ответить
Та да , со стилистом ей тоже не повезло
показать весь комментарий
16.09.2022 16:44 Ответить
Я думаю там і лосіни такі ж знизу. Тільки не видно.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:41 Ответить
коллаборант - не коллаборант, если он не воняет......
показать весь комментарий
16.09.2022 14:53 Ответить
Фото дуже показові. Нічого зайвого
показать весь комментарий
16.09.2022 14:53 Ответить
Ну..Траурні стрічки на фото зайві.Я не думаю,що на цьому форумі є люди які відчувають скорботу по цьому непотрібу.Ці стрічки на фото повинні бути хрест навхрест.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:54 Ответить
Красіва пара...
показать весь комментарий
16.09.2022 14:55 Ответить
Коли будуть загрібать-надіньте на жінку фату.Так буде ще красивіше.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:45 Ответить
Sergey Naumovich

1 ч
Так называемый генпрокурор «ЛНР» полностью выжил после удара ВСУ. Абсолютно здоров и счастлив. Как и его родственники. Единственное, что это всё отрицательно, а так все ок.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:56 Ответить
шо даже пушок на лысине не пригорел?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:14 Ответить
Маркиз, пора бы уже привыкнуть, что наши СМИ не врут. Можешь убедиться в своих.
Здоровья и творческих успехов генпрокурору на том свете.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:33 Ответить
Отрицательно скорбим!
показать весь комментарий
16.09.2022 15:49 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 16:04 Ответить
Хорошего концерта!
показать весь комментарий
16.09.2022 17:24 Ответить
И этого урода не можете просто убить? Может надо помогать? Достаточно обратится. Polska chetnie pomoze zabic każdego kolaboranta.
Mamy doswiadczenie..
показать весь комментарий
17.09.2022 03:45 Ответить
За зраду - смерть !
показать весь комментарий
16.09.2022 14:59 Ответить
карма она и есть карма.хотели по легенькому а получили по полной.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:06 Ответить
они умерли за мордор. Туда же желательно вышвырнуть и прах.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:10 Ответить
...прєдварітєльно абассав
показать весь комментарий
16.09.2022 15:12 Ответить
У автора траур за зашквариними?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:13 Ответить
Земля цим ********* битим склом.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:18 Ответить
Я якщо чесно теж не зрозумів цих фотографій. Автор статті скорбить за бєзнєвінно пагібшимі?
Краще б лайном вимазав, ніж ці чорні стрічечки.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:23 Ответить
от не естет Ви... Мені сподобалось - такі молоді, їм би жить та жить
показать весь комментарий
16.09.2022 15:59 Ответить
Дуже яскравий день!
Гарні приклади для колаборантів.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:24 Ответить
Это же не тот Бойко у которого были вышки в Азове с российским РЭБ?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:33 Ответить
от відчувається, що Ви не з України. нє тот, в нас бойків не менше ніж лемків
показать весь комментарий
16.09.2022 16:00 Ответить
Я из Латвии. У нас полно Берзиньшев (берёзок) 🙂
показать весь комментарий
16.09.2022 16:41 Ответить
un aboliuku
показать весь комментарий
17.09.2022 00:22 Ответить
Зачеркнуть да и все, у кобзона аншлаг.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:34 Ответить
Кобзон на три смены поёт. Черти уже четвёртый стадион строит.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:43 Ответить
Тьфу на обоих.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:42 Ответить
Бойко дружинi:
- Чуєш, як кобзон спiває?
- Чую.
- А бачиш його?
- Бачу. I шо?
- I всьо...
показать весь комментарий
16.09.2022 15:43 Ответить
гарно але мало
показать весь комментарий
16.09.2022 15:49 Ответить
Сегодня на концерт к Парику ходят исключительно парами - прокуроры и мэры!
показать весь комментарий
16.09.2022 15:50 Ответить
А обіцяли що ху-ло назавжди у Бердянську, а воно он як!
показать весь комментарий
16.09.2022 15:53 Ответить
я так собі думаю що він навіть у Бердську не назавжди.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:02 Ответить
Отрицательно родились
показать весь комментарий
16.09.2022 16:02 Ответить
родились обратно
показать весь комментарий
16.09.2022 21:43 Ответить
Там, за гаражами...там..там тарам, там тарам.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:03 Ответить
земля їм бетоном...
показать весь комментарий
16.09.2022 16:54 Ответить
Красивая была пара! Сколько бы они наплодили падликов Морозовых та зоек Космодемьянских? А так теперь найн. Судьба суровая досталась.
показать весь комментарий
16.09.2022 17:22 Ответить
гірше за московські воші можуть бути тільки українські гниди - Симон Петлюра
показать весь комментарий
16.09.2022 17:45 Ответить
Тепер пусть Кобзону что-то там на ухо пистит...
показать весь комментарий
16.09.2022 18:49 Ответить
От всей души желаю им долгих лет и хорошего здоровья. Та безкинченого пекла.
показать весь комментарий
16.09.2022 19:38 Ответить
*************...
показать весь комментарий
16.09.2022 20:55 Ответить
посоны к успеху шли, но ...
показать весь комментарий
16.09.2022 21:38 Ответить
спочатку подумала про бойка, того що з вишками.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:40 Ответить
Здохли і славно. А вас ніхто не примушував розклеювати листівки чи підривати мости. Просто попереджали : не співпрацюй. Сиділи б собі і чекали наших. Ні, вирішили подохнути як зрадники і колаборанти. Хто вам дохтор?
показать весь комментарий
16.09.2022 23:25 Ответить
снова ..внутренние разборки.. снова падлы курят где непопало --- теперь попало
показать весь комментарий
17.09.2022 07:10 Ответить
 
 