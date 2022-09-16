В районе аэродрома оккупированного Мелитополя снова раздался мощный взрыв. ФОТО

Сегодня, 16 сентября, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв в районе аэродрома.

Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что рашисты пошли в минус, как и их техника. Ждем хорошие новости от ВСУ!", - говорится в сообщении Федорова.

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