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В районе аэродрома оккупированного Мелитополя снова раздался мощный взрыв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 16 сентября, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв в районе аэродрома.

Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В районе аэродрома оккупированного Мелитополя снова раздался мощный взрыв 01

"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что рашисты пошли в минус, как и их техника. Ждем хорошие новости от ВСУ!", - говорится в сообщении Федорова.

Смотрите: Ночью в оккупированном Мелитополе в районе аэродрома раздавались взрывы, - Федоров. ВИДЕО
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То бавовна пiдлетiла трошки, все гаразд...
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16.09.2022 15:02 Ответить
https://focus.ua/world/529614-sgorel-za-20-minut-v-kitae-masshtabnyy-pozhar-ohvatil-200-metrovyy-neboskreb-video


Сгорел за 20 минут: В Китае масштабный пожар охватил 200-метровый небоскреб (видео)
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16.09.2022 15:24 Ответить
Пресловутая скорость китайских строителей оказалась халатностью и пофигом на противопожарные мероприятия.
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16.09.2022 15:28 Ответить
Написано: "у хмарочосі зберігали 35 тон палива для серверів". WTF? Це як?

У них там що, кожен сервер має двігатєль внутрєнєго ізгоранія?
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16.09.2022 15:28 Ответить
Вирогідно - дизель-генератори для резервного енергозабеспечення, адже ж там офіс їхнього телекому.
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16.09.2022 15:32 Ответить
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16.09.2022 15:25 Ответить
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16.09.2022 15:30 Ответить
Эффект линзы, ничего не произошло, расходитесь
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16.09.2022 16:17 Ответить
У них ввімкнений режим «самоліквідація» - бах і «нас там нєт»!
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16.09.2022 16:30 Ответить
 
 