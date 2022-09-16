РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11586 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
14 334 28
Киев (24529) СБУ (18659) Азов (697)

СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося устроиться в полк "Азов". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российского агента, пытавшегося устроиться в боевом спецподразделении, разоблачили в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Задержанным оказался житель Донетчины, который в 2015 году присоединился к группировкам "ДНР". Там он входил в состав подконтрольных РФ так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов". В частности проходил службу в отряде специального назначения "республиканской гвардии" ДНР. До 2018 года он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.", - говорится в сообщении.

По данным следствия, спустя некоторое время мужчина уехал на территории РФ. Там он там был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Муж вернулся в Украину еще до 24 февраля 2022 года. Попытался пройти отбор в "Азов". Там его и задержали сотрудники СБУ.

СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося устроиться в полк Азов 01
СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося устроиться в полк Азов 02

Читайте: Цареву и еще 2 предателям, планировавшим "дойти до Киева" с войсками РФ, сообщено о подозрении, - СБУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
Дурень! Його могли б працевлаштувати в ОП.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:04
+34
показать весь комментарий
16.09.2022 15:08
+26
Викрили потому что он дыровский военник предьявил?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурень! Його могли б працевлаштувати в ОП.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:04 Ответить
Да, карьерный рост, доступ до великого крадівництва, життя б вдалося як би не орківська тупість і звичка усюди тягати з собою діровській війсковий білет.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:07 Ответить
Якийсь лошара, йсправді.

Он, хай би навчився у батьки усього кремлівського шобла, як уполовнинити обороноздатність нації, підірвавши 200 !тісяч! тон боеприпасу
показать весь комментарий
16.09.2022 15:12 Ответить
Може ще й і влаштують.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:37 Ответить
Викрили потому что он дыровский военник предьявил?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:04 Ответить
У него сзади парашут волочился. А так бы СБУ и не обнаружила
показать весь комментарий
16.09.2022 15:16 Ответить
наверняка классика: ржавые скрепки.

В инверсии, ясное дело.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:28 Ответить
я вважаю що расійських консерв і агентів по всіх структурах в Україні і також по різних військових підрозділах є предостатньо, вони просто туди під виглядом патріотів влаштовуються і зливають всю важливу інфу ворогові, якщо не помиляюся десь на початку війни під києвом одна така консерва записалася в підрозділ тероборони,получив зброю і розстріляв 12 наших людей, так що тут потрібно бути уважним і обережним з цими покидьками
показать весь комментарий
16.09.2022 15:07 Ответить
Зрадниками народжуються.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:10 Ответить
Да, їх там багато, той же Білецький, який доречі постійно в тилу, а також ще в 2016 був викритий як агент фсб його заступник - Краснов.
показать весь комментарий
17.09.2022 11:05 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 15:08 Ответить
Латвии своей ваты достаточно, весь восток в каZZапах до их белосруских холуях
показать весь комментарий
16.09.2022 15:18 Ответить
Так потрібно його віддати справжнім бійцям Азову...
показать весь комментарий
16.09.2022 15:09 Ответить
Если вдруг не пройдет отбор в Азове, его с радостью встретят бойцы Торнадо.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:13 Ответить
отдайте его хлопцам...
показать весь комментарий
16.09.2022 15:11 Ответить
Не, он пойдёт на обмен.
показать весь комментарий
17.09.2022 05:43 Ответить
СБУшные скоморохи . Я думал Баканова ушли, так хоть комедию ломать престали. Но нет. Пошел агень ФСБ служить в "Азов" с военным билетом "ДНР" в кармане Точно как укрдиверсанты в Крыму с визиткой "Правого сектора"
показать весь комментарий
16.09.2022 15:19 Ответить
нехай би влаштувався..і потім вирили всю агентуру,або ж заставили працювати на ЗСУ
показать весь комментарий
16.09.2022 15:24 Ответить
А як там д'єрмак, гарно влаштувався? Сбу його чогось не смикає!
показать весь комментарий
16.09.2022 15:35 Ответить
Всю цю паскуду з лднр розстрілювати, по словах очевидців вони гірші за рашистів.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:35 Ответить
Ми занадто толеруємо вихідців з тих країв і не проявляємо належної підозрілості і упередженості у ставленні до них. Це ж треба мати стільки тупості, щоб з таким анамнезом припертися і лізти в "Азов"!
показать весь комментарий
16.09.2022 15:35 Ответить
Судячи з фото, та знаючи нашу сБУ то він туди влаштувався! І напевне встиг наробити немало поганого доки його взяли.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:07 Ответить
І це був не єрмак?
показать весь комментарий
16.09.2022 16:14 Ответить
Новость не полная,яйца отрезали?
показать весь комментарий
16.09.2022 18:13 Ответить
ну и ***** эта фотография?
мне интересно созерцать его берцы?
показать весь комментарий
16.09.2022 18:17 Ответить
По тємє -
показать весь комментарий
19.09.2022 02:44 Ответить
 
 