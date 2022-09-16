Россияне обстреляли дома жителей Запорожской области. Горячо - в Орехове. ФОТОрепортаж

Полицейские зафиксировали 23 факта по разрушенному жилищному фонду на пологовском и васильевском направлениях. Враг целил исключительно по домам граждан. На местах обстрелов полицейские собирают доказательную основу российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ЗОВА со ссылкой на данные от Нацполиции.

"За прошедшие сутки под огонь оккупантов попали села Павловка и Приморское Васильевского района, а также населенные пункты на Ореховщине и Гуляйпольщине. Горячо было в самом Орехове. Граждане сообщили о разрушенных домах на нескольких улицах жилого квартала. Полицейские продолжают проводить осмотр мест обстрелов, собирать вещдоки и фиксировать последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в органы полиции поступило сообщение о последствиях вчерашних ракетных обстрелов по промышленным объектам Запорожья. В результате удара частичных повреждений получила территория предприятий.

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