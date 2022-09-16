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Чеченским добровольцам передали флаг Ичкерии, который был на Майдане во время Революции Достоинства. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Флаг Ичкерии, который был на Майдане во время Революции Достоинства, был передан чеченским добровольцам.

Об этом сообщает международный благотворительный фонд "Ичкерия", передает Цензор.НЕТ.

"Через восемь лет чеченским добровольцам передали флаг Ичкерии, который был на Майдане. Флаг действительно боевой, на нем есть следы от пуль "беркутовцев". Участники Революции Достоинства (Евромайдана) передали флаг в надежные руки – Муслиму Мадиеву, Герою Чеченской Республики Ичкерия и президенту Международного благотворительного фонда "Ичкерия". Теперь этот талисман будет сопровождать чеченских воинов добровольческого батальона имени Джохара Дудаева на фронте", - говорится в сообщении.

Муслим Мадиев пообещал, что скоро флаг будет развиваться над столицей освобожденной Чеченской Республики Ичкерия.

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Чеченским добровольцам передали флаг Ичкерии, который был на Майдане во время Революции Достоинства 01
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Топ комментарии
+26
После освобождения Кавказа, этот стяг будет поднят бойцами в Грозном-столице свободной Чечни
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16.09.2022 16:15
+23
Дякуємо, хлопці. Хай Аллах береже та допомагає вам.
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16.09.2022 16:18
+19
Столица Республики Ичкерия - город Джохар.
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16.09.2022 16:23
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После освобождения Кавказа, этот стяг будет поднят бойцами в Грозном-столице свободной Чечни
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16.09.2022 16:15 Ответить
Столица Республики Ичкерия - город Джохар.
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16.09.2022 16:23 Ответить
Джохар-кала.
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16.09.2022 16:29 Ответить
Дякуємо, хлопці. Хай Аллах береже та допомагає вам.
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16.09.2022 16:18 Ответить
Allahu Akbar!
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16.09.2022 16:24 Ответить
Воистину Акбар!!!!!)
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16.09.2022 16:26 Ответить
Потихоньку народы начнут освобождаться .выходить из Тюрьмы народов...
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16.09.2022 16:30 Ответить
Хай Аллах вам допоможе скинути упиря, що зрадив свій народ і свого батька.
Слава вільній Ічкерії!
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16.09.2022 19:13 Ответить
Слава Вільній Ічкерії !!
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16.09.2022 19:54 Ответить
Сий хилда турпалш!
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18.10.2022 16:33 Ответить
 
 