Чеченским добровольцам передали флаг Ичкерии, который был на Майдане во время Революции Достоинства. ФОТО

Флаг Ичкерии, который был на Майдане во время Революции Достоинства, был передан чеченским добровольцам.

Об этом сообщает международный благотворительный фонд "Ичкерия", передает Цензор.НЕТ.

"Через восемь лет чеченским добровольцам передали флаг Ичкерии, который был на Майдане. Флаг действительно боевой, на нем есть следы от пуль "беркутовцев". Участники Революции Достоинства (Евромайдана) передали флаг в надежные руки – Муслиму Мадиеву, Герою Чеченской Республики Ичкерия и президенту Международного благотворительного фонда "Ичкерия". Теперь этот талисман будет сопровождать чеченских воинов добровольческого батальона имени Джохара Дудаева на фронте", - говорится в сообщении.

Муслим Мадиев пообещал, что скоро флаг будет развиваться над столицей освобожденной Чеченской Республики Ичкерия.

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