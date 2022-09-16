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Из-за российских обстрелов Херсона погибла семья - родители и двое детей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Из-за обстрела российскими захватчиками Таврического микрорайона Херсона погибла семья – родители и двое малолетних детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Херсонской области в Фейсбуке.

"Циничный обстрел оккупантами Таврического микрорайона Херсона; среди убитых – двое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите: Россияне обстреляли дома жителей Запорожской области. Горячо - в Орехове. ФОТОрепортаж

По данным следствия, 14 сентября 2022 года российские захватчики произвели артиллерийский обстрел улицы Покрышева Таврического микрорайона Херсона. Снаряд попал в землю вблизи многоэтажных жилых домов, а в эпицентре взрыва оказалась семья. От полученных ранений погибли мужчина, женщина и их двое малолетних детей.

По оперативной информации, погибшие супруги - бывшие сотрудники полиции. Обстрел жилмассива осуществлялся со стороны поселка, находящегося под контролем военнослужащих вооруженных сил России и незаконных вооруженных формирований.

Такие действия захватчиков свидетельствуют об очередном циничном нарушении норм международного гуманитарного права, проведении провокаций для устрашения местного населения, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины, информируют в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется УСБ Украины в Херсонской области.

В СМИ сообщают о том, что в результате обстрела погибла семья – супружеская пара и двое их детей – девочки.

Из-за российских обстрелов Херсона погибла семья - родители и двое детей 01
Из-за российских обстрелов Херсона погибла семья - родители и двое детей 02
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Топ комментарии
+14
ху№ло одне говорить, інше робить.
Йому можна буде вірити тільки тоді, коли він буде гойдатись на гіляці.
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16.09.2022 16:41
+8
А деж ці миротворці- ООН, Червоний хрест, ОБСЕ, СЕ та інш.?
Рада Безпеки мовчить та п'є каву. Всі отримають непогану платню,
а Україна ще винна ,що мавпи голодні.
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16.09.2022 16:48
+6
Немає слів, ...
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16.09.2022 16:42
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Уйло тоько что заявило о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее.
Очко совсем расслабилось после разговора с Китаем.
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16.09.2022 16:37 Ответить
ху№ло одне говорить, інше робить.
Йому можна буде вірити тільки тоді, коли він буде гойдатись на гіляці.
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16.09.2022 16:41 Ответить
Присоединяйся, надо цапов тролить и мозги вправлять. Вот нужная тема.
Почитай комменты, зарегись на раме, там это быстро и легко, и будешь неубиенным бойцом информационного фронта Украины.
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16.09.2022 16:54 Ответить
Завершити конфлікт шляхом капітуляції? Тоді ок, бо іншого шляху не існує
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16.09.2022 16:52 Ответить
нет там Индия стала давить - пистец я такого опущенного публично путлера никогда не видел
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16.09.2022 17:03 Ответить
Немає слів, ...
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16.09.2022 16:42 Ответить
Конечно

Чтобы дискредитировать Украину в глазах жителей Херсона

Им не впервой
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16.09.2022 16:49 Ответить
Слушне запитання. Але ні ви, ні я там не перебуваємо, тож знати звідки прилетіло ми не можемо. Це тільки на місці можна оприділити по слідам обстрілу.
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16.09.2022 16:56 Ответить
тупое запытання от бота
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16.09.2022 17:05 Ответить
Версий несколько. Осколок. Миномёт. Ракета от ПВО бука. Сегодня уже похоронили семью. Когда они погибли были взрывы ПВО над городом.
Собственными глазами видел как ПВО орков летает в догонку хаймарсам низко над жилыми домами. А ещё падает на жилые районы.
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16.09.2022 17:12 Ответить
те кто остался так долго в окупации и не выехал поступают очень глупо тем более если есть дети
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16.09.2022 17:29 Ответить
А деж ці миротворці- ООН, Червоний хрест, ОБСЕ, СЕ та інш.?
Рада Безпеки мовчить та п'є каву. Всі отримають непогану платню,
а Україна ще винна ,що мавпи голодні.
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16.09.2022 16:48 Ответить
Мудак на второй фотке идёт, фотографирует. Фотограф наверное.
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16.09.2022 17:51 Ответить
не бачу проблєми якщо наші - зона бойових дій це не дитсадок. граєтеся в лотерею - то приймайте виграш.
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16.09.2022 18:26 Ответить
Царство Небесне...
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16.09.2022 19:00 Ответить
Якщо колишні копи та не виїхали, скоріш за все пройшли фільтрацію та стали колаборантами, інакше не розгулювали б з дітьми спрокійно по місту а сиділи десь на підвалі.
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17.09.2022 21:27 Ответить
До останньої миті я завжди переконував усі нетерплячих , яки нудили , мовляв чому не визволять Херсон , чому ... що мовляв крайще звільнити через пів року й втратити в тричі меньше бійців ... але час йде й ***** майже до останньої крапки півторює з захопленними мешканцями півдня теж саме , що з жителями лугандону . Й мені вже давно не смішно від гри слів "домбіли бомбасс" ... бо ця маячня працює , як би ми не іронізували над тупими жителям лугандонії . Вони майже усі вірять в казки про "алєю ангєлофф" про те , що саме українськими набоями вбивали "жітєлєй Домбася" . Й те ,що міна , навіть 120 мм не долетає до супинки в центрі Донецька , бо їх ліміт це 10 км там вже нікого не хвилює . Це тупо результат того , що їх захопили й 8 років тупо не визволяли .
Такий сценарій не повинен півторюватися з півднєм . Херсон , Бердянськ й Мелітополь визволяти потрібно як умога швидче й кожний вояка , якого ми збережем відкладаючи звільнення на майбутнє й сам загине через кілька років , а йще його діти брати теж загинуть вже від рук мобіків з Херсону , з Бердянську , з Марика й Мелітополя , якщо їх залишити багато часу в кривавих руках вурдалаків !
Хоча б для проведення рослідування по кожному обстрілу й що б обов"яково були не якісь абстрактні злодії , а конкретний командир мінометного розрахунку
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18.09.2022 21:52 Ответить
 
 