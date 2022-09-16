Из-за российских обстрелов Херсона погибла семья - родители и двое детей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Из-за обстрела российскими захватчиками Таврического микрорайона Херсона погибла семья – родители и двое малолетних детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Херсонской области в Фейсбуке.
"Циничный обстрел оккупантами Таврического микрорайона Херсона; среди убитых – двое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 14 сентября 2022 года российские захватчики произвели артиллерийский обстрел улицы Покрышева Таврического микрорайона Херсона. Снаряд попал в землю вблизи многоэтажных жилых домов, а в эпицентре взрыва оказалась семья. От полученных ранений погибли мужчина, женщина и их двое малолетних детей.
По оперативной информации, погибшие супруги - бывшие сотрудники полиции. Обстрел жилмассива осуществлялся со стороны поселка, находящегося под контролем военнослужащих вооруженных сил России и незаконных вооруженных формирований.
Такие действия захватчиков свидетельствуют об очередном циничном нарушении норм международного гуманитарного права, проведении провокаций для устрашения местного населения, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины, информируют в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется УСБ Украины в Херсонской области.
В СМИ сообщают о том, что в результате обстрела погибла семья – супружеская пара и двое их детей – девочки.
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Очко совсем расслабилось после разговора с Китаем.
Йому можна буде вірити тільки тоді, коли він буде гойдатись на гіляці.
Почитай комменты, зарегись на раме, там это быстро и легко, и будешь неубиенным бойцом информационного фронта Украины.
Чтобы дискредитировать Украину в глазах жителей Херсона
Им не впервой
Собственными глазами видел как ПВО орков летает в догонку хаймарсам низко над жилыми домами. А ещё падает на жилые районы.
Рада Безпеки мовчить та п'є каву. Всі отримають непогану платню,
а Україна ще винна ,що мавпи голодні.
Такий сценарій не повинен півторюватися з півднєм . Херсон , Бердянськ й Мелітополь визволяти потрібно як умога швидче й кожний вояка , якого ми збережем відкладаючи звільнення на майбутнє й сам загине через кілька років , а йще його діти брати теж загинуть вже від рук мобіків з Херсону , з Бердянську , з Марика й Мелітополя , якщо їх залишити багато часу в кривавих руках вурдалаків !
Хоча б для проведення рослідування по кожному обстрілу й що б обов"яково були не якісь абстрактні злодії , а конкретний командир мінометного розрахунку