Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным. ФОТОрепортаж 18+

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме и подчеркнул, что за каждого замученного украинца будет справедливое возмездие. Внимание! Новость содержит фото, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабой психикой!

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия."



На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ.



Россия оставляет после себя только смерть и страдание. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого. Не убежите. Не скроетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу", - подчеркнул глава государства.

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