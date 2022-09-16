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Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме и подчеркнул, что за каждого замученного украинца будет справедливое возмездие. Внимание! Новость содержит фото, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабой психикой!

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия."

На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ.

Россия оставляет после себя только смерть и страдание. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого. Не убежите. Не скроетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: Между ВСУ и политическим руководством нет конфликтов, все объединены общей целью – победить врага, - Генштаб

Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 01
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 02
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 03
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 04
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 05
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 06
Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным 07
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Топ комментарии
+72
А чого ти це не попередив ? Проігнорував всю небезпеку.
Смерті на вашій совісті, бо ви знали, що українців прийдуть вбивати і зробили НІЧОГО.
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16.09.2022 17:33
+39
Один мстюн уже відплатив вагнерівцям і скасував спецоперацію по їх затримці.
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16.09.2022 17:43
+38
Ти ж казав що вони не нападут. Ти ж клав асфальт замість вироблення зброї. Ти ж запрошував на шашлики замість підготовки до відбиття агресії. Ти ж розмінував Чонгар і здав південь. Ти ж відпустив вагнерівців. А тепер піаришся і льєш крокодилячі сльози. Просто немає слів.
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16.09.2022 18:31
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зеленский конченное бревно, читай то что дали!
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16.09.2022 20:29 Ответить
"Відплата буде страшною" - теперь Гундосик даже за 100 тыщ евро в месяц не сдаст кацапам свою виллу в Италии!
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16.09.2022 21:19 Ответить
шашлыки на Пасху.
*андоны абрамовича.
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16.09.2022 21:41 Ответить
Кров на ваших руках, чи бачите ви її? Чи є мужність визнати це?
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17.09.2022 05:44 Ответить
Всю страну в петушатник пора перевести.
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17.09.2022 23:41 Ответить
Вова зеленський ти товаришував з Портновим і іншими людьми Януковоща і ригами?Товаришував , бо багатьом з них дав посади у свому уряді (хоча б Татаров)

Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .

ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА
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18.09.2022 16:20 Ответить
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18.09.2022 16:21 Ответить
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