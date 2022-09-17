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99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, эксгумированных в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Об этом рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети. Сейчас на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены для судебно медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. После установления лиц погибших все они будут похоронены с должным уважением. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах", - рассказал Синегубов.

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Вместе с тем начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в пятницу раскопали и отвезли к экспертам 22 погибших гражданских, а также всех 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы.

"Один из погибших гражданских был с веревкой на шее и с поврежденными фалангами пальцев – следствие проверяет версию о пытках. Один из военных был со связанными руками", – сообщил Болвинов.

"Местные рассказали, что похоронили людей самостоятельно, после того как узнавали, кто где погиб. Далеко не у всех жители Изюма могли установить ФИО, поэтому подписывали номерами – наша задача установить, кто именно и как погиб. Предстоит еще много работы для следственного управления - допросить свидетелей, провести осмотр тел, установить неопознанных погибших, установить и допросить родственников, назначить ДНК экспертизы и многое другое. Ни одно преступление рашистов не будет забыто, ни одно преступление не будет прощено", - добавил он.

99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов 01
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов 02
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов 03
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов 04
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов 05
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов 06
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов 07
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Топ комментарии
+14
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17.09.2022 00:11
+13
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17.09.2022 00:11
+12
Жах. Немає слів від люті. Виродки ці московити, а не люди.
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17.09.2022 00:21
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17.09.2022 00:11 Ответить
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17.09.2022 00:11 Ответить
Опять же, МИД Украины ничего не заявил и не сделал. Благодаря нашим пинаниям, начал хоть публиковать новости. Но данное министерство существует отдельно от жертв Украины.
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17.09.2022 00:19 Ответить
Жах. Немає слів від люті. Виродки ці московити, а не люди.
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17.09.2022 00:21 Ответить
В ці дні , кремлівський ви@ ****** , зустрічається із лідерами інших краін , в тому числі з Сі Цзіньпіном , то невже його не можна арештувати , як воєнного злочинця і і відправити до Гааги ?
Хіба немає за що ??
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17.09.2022 00:37 Ответить
Там таких ********* - тисячі!
Можливо й мільйони.
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17.09.2022 22:59 Ответить
А коли ці питиання розглядатимуть ООН представник РФії Небензя скаже що це фейк, ЩО ЖЕРТВИ ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ. Що Росія тут нєпрідєлах. А ві докажітє
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17.09.2022 00:47 Ответить
Вони на наступний день почали приблизно таке і розганяти у себе на зомбі ТБ, що ЗСУ роблять геноцид місцевих з метою помсти... Так виправдовуватися й будуть
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17.09.2022 00:53 Ответить
посмортим, как кацапские ****** будут визжать, что это "постанова*, и что "тела завезли заранее".... я уже не могу отличить - это какой-то сюр, или реальность???
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17.09.2022 00:54 Ответить
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17.09.2022 01:09 Ответить
Фото з масового поховання в Ізюмі. Одна з жертв рашистів

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17.09.2022 02:06 Ответить
..иногда следовало бы подумать перед тем, как писать такое
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17.09.2022 09:42 Ответить
фашисты...
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17.09.2022 02:18 Ответить
Це результат «підготовки до війни» Зе-*********.
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17.09.2022 06:51 Ответить
 
 