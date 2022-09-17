99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти, - Синегубов. ФОТОрепортаж

Среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, эксгумированных в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Об этом рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети. Сейчас на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены для судебно медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. После установления лиц погибших все они будут похоронены с должным уважением. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах", - рассказал Синегубов.

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Вместе с тем начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в пятницу раскопали и отвезли к экспертам 22 погибших гражданских, а также всех 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы.

"Один из погибших гражданских был с веревкой на шее и с поврежденными фалангами пальцев – следствие проверяет версию о пытках. Один из военных был со связанными руками", – сообщил Болвинов.

"Местные рассказали, что похоронили людей самостоятельно, после того как узнавали, кто где погиб. Далеко не у всех жители Изюма могли установить ФИО, поэтому подписывали номерами – наша задача установить, кто именно и как погиб. Предстоит еще много работы для следственного управления - допросить свидетелей, провести осмотр тел, установить неопознанных погибших, установить и допросить родственников, назначить ДНК экспертизы и многое другое. Ни одно преступление рашистов не будет забыто, ни одно преступление не будет прощено", - добавил он.













