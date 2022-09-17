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Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты ночью обстреляли Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентны Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Под огонь попали три громады района - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз - выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов.

Предварительно люди не пострадали. Разрушенные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской громады пропала связь. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах области ночью выла сирена, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно.

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Россияне всю ночь накрывали Никопольщину Градами и тяжелой артиллерией, - Резниченко 01

Россияне всю ночь накрывали Никопольщину Градами и тяжелой артиллерией, - Резниченко 02

Россияне всю ночь накрывали Никопольщину Градами и тяжелой артиллерией, - Резниченко 03
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Складається враження,що москалі там так криють ,бо хочуть зрівняти все з землею.Для чого?
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17.09.2022 08:11 Ответить
ахаха.
для того. а в Абхазії для чого? а в Грозному/Джохарі, а в Алепо?
вони так "воюють" - головне - єтонашазємля, а то шо там осколків - тона на кв. км. - харашо, но наше
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17.09.2022 08:45 Ответить
Під Мелітополем уночі горіла чергова військова база. Кацапи настільки потужно палять що і досі йде дим.
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17.09.2022 08:17 Ответить
Зазначається, що в інших районах області вночі кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно. Джерело: https://censor.net/ua/p3367726\\\\\\\\\\\\\

Спорим шо оригінальне повідомлення було на ******** язику?
сірєна - "арала"
По нашому було би - лунала.(Граммар-фошісти аплодують)

а чо ж не адіннарот? всє парускі гаварят даже кагда их ..... ну, нємнога пабамбіть за 8летБамбас
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17.09.2022 08:44 Ответить
 
 