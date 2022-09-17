Захватчики ударили ракетами по Запорожской области: разрушили гимназию, спортклуб, дома. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по населенным пунктам Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В село Таврическое оккупант выпустил четыре ракеты. В результате атаки разрушена гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местный дом культуры. Пострадавших нет.

Также обстреляны многоэтажкам пгт Степногорск. К счастью, люди вовремя спрятались в укрытиях, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Старух подчеркивает, что враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона.

"Оккупант наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - добавляет он.









