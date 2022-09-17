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Захватчики ударили ракетами по Запорожской области: разрушили гимназию, спортклуб, дома. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по населенным пунктам Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Захватчики ударили ракетами по Запорожской области: разрушили гимназию, спортклуб, дома 01

"В село Таврическое оккупант выпустил четыре ракеты. В результате атаки разрушена гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местный дом культуры. Пострадавших нет.

Также обстреляны многоэтажкам пгт Степногорск. К счастью, люди вовремя спрятались в укрытиях, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне обстреляли дома жителей Запорожской области. Горячо - в Орехове. ФОТОрепортаж

Старух подчеркивает, что враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона.

"Оккупант наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - добавляет он.


Захватчики ударили ракетами по Запорожской области: разрушили гимназию, спортклуб, дома 02
Захватчики ударили ракетами по Запорожской области: разрушили гимназию, спортклуб, дома 03
Захватчики ударили ракетами по Запорожской области: разрушили гимназию, спортклуб, дома 04
Захватчики ударили ракетами по Запорожской области: разрушили гимназию, спортклуб, дома 05
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Цікаве фото останнє. Ракета впала поруч з газоном. Величезна вирва. А газон лише пилюкою притрусило
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17.09.2022 08:51 Ответить
поруч з тобою впала б - не цікавився би пилюкою?
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17.09.2022 08:58 Ответить
Хай краще біля совкобидла, яке тикає незнайомим людям
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17.09.2022 10:56 Ответить
 
 