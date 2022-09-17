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Армия РФ ночью ударила по Харькову: зафиксировано 2 ракетных попадания, горело предприятие. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Армия РФ ночью ударила по Харькову: зафиксировано 2 ракетных попадания, горело предприятие 01

"Около 2 часов ночи оккупанты ударили по Индустриальному району, зафиксировали 2 ракетных попадания. В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар. В ходе осмотра мест взрывов был установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300", - говорится в сообщении .

Читайте: Ночью российские военные ударили по Слободскому и Киевскому районам Харькова, ранены 2 взрослых и 2 ребенка (обновлено)

Отмечается, что пострадавших нет.
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Эскалибуры поставлены с возможность наносить удары по России или без такой возможности? Если с ней, то достаточно пригнать одну гаубицу и с нее отработать сразу сектор на огромную глубину, а наводку на цели получать любым беженцем с дроном, запущенным из Белгорода, да и просто с телефона снятой установкой ПВО или искандера.

Это просто критически важный момент. Прострелить кацапов на 60-70км и поснимать ПВО в том числе. Затем можно двумя сушками 10 тонн авиабомб скинуть на сочные цели, а потом еще и еще. И целеуказание будут давать изнутри, так как любой телефон имеет и gps, и хорошую камеру, чтобы заснять ориентиры и на карте уже определить координаты по качественным снимкам.
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17.09.2022 09:54 Ответить
Москальня клята вже порядком дістала нас вбивствами і руінами !

Можливо , кацапня , нас провокує для того , щоби ми вдарили по Белгороду , тоді для чого не зрозуміло 😕



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17.09.2022 09:59 Ответить
в нас є вчені інженери академіки ? Ні в нас є суди і катавасія з НАБУ а розробкою зброї тільки Турчинов займався ..Так може Турчинова треба назад у стрій ?
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17.09.2022 10:00 Ответить
О,так ви ж є свіжовипечений зебот. Стугна,Нептун,Богдана,Вільха це витвори тих часів до зеленого болота. Асфальт,конверти,без загонів-за зеболота
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17.09.2022 10:26 Ответить
А що повинно залишитесь від міста, щоб не було ракетних
ударів.
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17.09.2022 10:07 Ответить
Треба дать ворогу в схроню чимсь важким.
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17.09.2022 11:27 Ответить
В приграничных н.п. раши полным полно военных целей,хотя те же военкоматы,необходимо ударить хоть бы по ним..До каких пор орки так безнаказанно будут разрушать Харьков- город моей студенческой молодо сти..?Когда уже Зе и ко осмелеют дать команду ВСУ на адекватную ответку ?
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17.09.2022 13:06 Ответить
"2 ракетні влучання"
жёстковата...шось треба робыты з укропадєжами
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17.09.2022 15:50 Ответить
 
 