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Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря успешному контрнаступлению украинских войск в Харьковской области бойцы ВСУ продолжают "трофить" российскую военную технику и оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Российская Федерация продолжает уверенно "снабжать" оружием, технику и боеприпасы для ВСУ", - говорится в сообщении.
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+29 Alexander Savely
показать весь комментарий17.09.2022 10:56
+17 Amber
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+9 Pavlik Morozov 606ce595
показать весь комментарий17.09.2022 11:04
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« Государственный контракт № .........
Заказчик: МО РФ
Грузополучатель: В/ч.........
Место поставки: .........
Поставщик: .........
Грузоотправитель: .........»
Нижче - трафарет жовтою фарбою:
«Проміжний отримувач: ЗСУ
Остаточний відправник: ЗСУ
Остаточний отримувач: ЗС РФ»
Парашистан большой-пусть платит
- Та чув! Однак, Ви не відкидайте і позитивні моменти - ми можемо використовувать вес комплекс трофейних *********** і техніки захопленої у кацапів, а вони наше - ні!
Інша справа, що тепер ці літаки будуть сбиватися ще простіше.