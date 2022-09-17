Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Благодаря успешному контрнаступлению украинских войск в Харьковской области бойцы ВСУ продолжают "трофить" российскую военную технику и оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Российская Федерация продолжает уверенно "снабжать" оружием, технику и боеприпасы для ВСУ", - говорится в сообщении.

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