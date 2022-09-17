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Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Благодаря успешному контрнаступлению украинских войск в Харьковской области бойцы ВСУ продолжают "трофить" российскую военную технику и оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Российская Федерация продолжает уверенно "снабжать" оружием, технику и боеприпасы для ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 01

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Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 02
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 03
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 04
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 05
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 06
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 07
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 08
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 09
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 10
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 11
Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области 12
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Топ комментарии
+29
политика - мутное дело: закон о ленд-лизе подписывает Байден, а выполнять этот закон приходится воякам х#йла..

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17.09.2022 10:56
+17
Хлопці , Ви Героі , дякуємо Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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17.09.2022 10:53
+9
Дивлячись на те, якими темпами і в якій кількості ЗСУ здобувають трофейну техніку, складається стійке враження, що ЗСУ легше домовитись про поставку техніки та *********** з продажним кацапським прапорщиком, ніж з урядовими структурами ФРН
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17.09.2022 11:04
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Хлопці , Ви Героі , дякуємо Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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17.09.2022 10:53 Ответить
Напис на ящику з боєприпасами, захопленому бійцями ЗСУ, у кацапів:

« Государственный контракт № .........

Заказчик: МО РФ

Грузополучатель: В/ч.........

Место поставки: .........

Поставщик: .........

Грузоотправитель: .........»



Нижче - трафарет жовтою фарбою:

«Проміжний отримувач: ЗСУ

Остаточний відправник: ЗСУ

Остаточний отримувач: ЗС РФ»
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17.09.2022 11:25 Ответить
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17.09.2022 12:34 Ответить
политика - мутное дело: закон о ленд-лизе подписывает Байден, а выполнять этот закон приходится воякам х#йла..

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17.09.2022 10:56 Ответить
Много ходов очка
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17.09.2022 12:37 Ответить
Как сейчас волают кацапы - это договорняк! ))))
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17.09.2022 16:05 Ответить
Німцям має бути соромно...
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17.09.2022 10:59 Ответить
Який там соромно, в них там де сором давно волосся виросло
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17.09.2022 11:01 Ответить
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17.09.2022 11:13 Ответить
А небензя каже ніззззяяяяя, єта нізаконнааа
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17.09.2022 10:59 Ответить
Так ганьбиться треба ще вміти
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17.09.2022 11:16 Ответить
Дивлячись на те, якими темпами і в якій кількості ЗСУ здобувають трофейну техніку, складається стійке враження, що ЗСУ легше домовитись про поставку техніки та *********** з продажним кацапським прапорщиком, ніж з урядовими структурами ФРН
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17.09.2022 11:04 Ответить
Или с генералом, больше звёзды-больше ставки. Но и скидки на поставки существенно выше!
Парашистан большой-пусть платит
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17.09.2022 11:28 Ответить
- Куме! Ви чули - кацапи пишуть, що з-за великої різноманітності у типах озброєння та калібрах ***********, які використовують ЗСУ, у наших бійців проблеми виникають у забезпеченні ************ та ремонті техніки!
- Та чув! Однак, Ви не відкидайте і позитивні моменти - ми можемо використовувать вес комплекс трофейних *********** і техніки захопленої у кацапів, а вони наше - ні!
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17.09.2022 11:36 Ответить
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17.09.2022 11:46 Ответить
ВСУ захопили РЭБ " Регата,,"...кажуть крута станція....генерали НАТО дякують...💙💛💪♥️🖤👍💯
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17.09.2022 12:18 Ответить
як вона може бути крута, якщо блок знятий з підбитого літака? Спробуй іноді задавати собі дуже прості питання, - через місяць-два побачиш прогрес.
Інша справа, що тепер ці літаки будуть сбиватися ще простіше.
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17.09.2022 12:42 Ответить
Плавно перешли от сбора металлолома до сбора полно комплектованной, почти, новой техники. Это будет дороже, и на много. Класс ЗСУ просто потрясает. Всем удачи.
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17.09.2022 12:48 Ответить
 
 