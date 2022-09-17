В течение суток зафиксировано 13 российских обстрелов Донетчины. В Святогорске есть погибший и раненый ребенок. ФОТОрепортаж

Армия РФ целилась в жилые дома, школу, коксохимический завод, пасеку. Есть убитые и раненые мирные жители, пострадал ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные от Нацполиции.

"Враг атаковал 7 населенных пунктов - города Авдеевка, Бахмут, Святогорск, Торецк, пгт Большая Новоселка, села Новый Комар, Новотщеватое. Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков. Больше всего ударов - шесть - выдержала Авдеевка.

Уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов, из них 10 - жилые дома.

Рашисты обстреляли из реактивной артиллерии недавно уволенный Святогорск – погиб человек, а ребенок получил ранения.

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