Рашисты утром нанесли удар по Славянской ТЭС. Во время тушения пожара спасатели попали под обстрел. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 сентября, российские оккупанты нанесли удар Славянской ТЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Осуществлявшийся от обстрела пожар сейчас укротят спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

Оккупанты умышленно целятся по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", - говорится в сообщении.

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В ГУ ГСЧС в Донецкой области добавляют:

"По прибытию на место вызова установлено, что в результате артобстрела происходит горение трансформатора. Во время тушения пожара начался обстрел и создалась угроза жизни спасателям. Тушение пожара приостановлено. Личный состав находился в укрытии.

Через час пожар трансформатора на территории Славянской ТЭС в Николаевке Краматорского района, ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.