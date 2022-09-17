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Рашисты утром нанесли удар по Славянской ТЭС. Во время тушения пожара спасатели попали под обстрел. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 17 сентября, российские оккупанты нанесли удар Славянской ТЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Рашисты утром нанесли удар по Славянской ТЭС. Во время тушения пожара спасатели попали под обстрел 01

"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Осуществлявшийся от обстрела пожар сейчас укротят спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

Оккупанты умышленно целятся по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", - говорится в сообщении.

Смотрите: Этой ночью россияне обстреляли Славянск и нанесли удары по городам на линии фронта, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж


Рашисты утром нанесли удар по Славянской ТЭС. Во время тушения пожара спасатели попали под обстрел 02
Рашисты утром нанесли удар по Славянской ТЭС. Во время тушения пожара спасатели попали под обстрел 03
Рашисты утром нанесли удар по Славянской ТЭС. Во время тушения пожара спасатели попали под обстрел 04

В ГУ ГСЧС в Донецкой области добавляют:

"По прибытию на место вызова установлено, что в результате артобстрела происходит горение трансформатора. Во время тушения пожара начался обстрел и создалась угроза жизни спасателям. Тушение пожара приостановлено. Личный состав находился в укрытии.

Через час пожар трансформатора на территории Славянской ТЭС в Николаевке Краматорского района, ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
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Штепу там ще не прибили?
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17.09.2022 12:38 Ответить
Цвяхами до паркану?
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17.09.2022 12:47 Ответить
Поки не буде адекватних відповідей, орки не припинять бикування.
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17.09.2022 12:47 Ответить
еще один диванный вояка...
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18.09.2022 16:41 Ответить
Штепа там в авторитете.А ****,украинское правосудие на х.. вертела.Ещё и должны ей остались.
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17.09.2022 12:47 Ответить
- Как профессиональный энергетик, вы можете сказать, чем грозит нанесение последующих ударов энергосистеме Украины?

- Всё зависит от того, как много объектов будет разрушено. Потребление электроэнергии в Украине с начала войны сократилось на 40%. В том числе это произошло из-за того, что были разрушены предприятия на востоке Украины и объекты инфраструктуры - то есть просто невозможно передавать энергию даже с тех станций, которые еще могут работать. Если продолжать этот процесс дальше, конечно, можно добиться того, что энергосистема Украины рассыпется на отдельные участки с обесточиванием целых зон в Украине. Это будет нарушать и экономику, и гражданскую инфраструктуру, и военную.

- Как это предотвратить? Передачей энергии из Европы или только перехватом «Калибров»?

- Должны использоваться все возможные способы: перехваты, ПВО, защита объектов, по которым могут наноситься удары. Я думаю, что на уровне военных и служб разведки уже предпринимаются соответствующие шаги.
полностью https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/17/kak-rossii-uiti-seichas-so-stantsii-s-chistym-litsom-pridetsia-bezhat
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17.09.2022 12:51 Ответить
А мы шо, так и будем подставлять другую щёку или всё-таки ответим на кацапский удар своим?
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17.09.2022 12:57 Ответить
ну й де той дописувач, який ганьбив мене пропозицією бити по підстанціям русні ?????
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17.09.2022 13:49 Ответить
то в бєлгороді і курську тоді також вони можуть самі себе обстріляти по електростанціям і іншій інфраструктурі
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17.09.2022 17:32 Ответить
 
 