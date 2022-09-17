Рашисты утром нанесли удар по Славянской ТЭС. Во время тушения пожара спасатели попали под обстрел. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 17 сентября, российские оккупанты нанесли удар Славянской ТЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Осуществлявшийся от обстрела пожар сейчас укротят спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.
Оккупанты умышленно целятся по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", - говорится в сообщении.
В ГУ ГСЧС в Донецкой области добавляют:
"По прибытию на место вызова установлено, что в результате артобстрела происходит горение трансформатора. Во время тушения пожара начался обстрел и создалась угроза жизни спасателям. Тушение пожара приостановлено. Личный состав находился в укрытии.
Через час пожар трансформатора на территории Славянской ТЭС в Николаевке Краматорского района, ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
- Всё зависит от того, как много объектов будет разрушено. Потребление электроэнергии в Украине с начала войны сократилось на 40%. В том числе это произошло из-за того, что были разрушены предприятия на востоке Украины и объекты инфраструктуры - то есть просто невозможно передавать энергию даже с тех станций, которые еще могут работать. Если продолжать этот процесс дальше, конечно, можно добиться того, что энергосистема Украины рассыпется на отдельные участки с обесточиванием целых зон в Украине. Это будет нарушать и экономику, и гражданскую инфраструктуру, и военную.
- Как это предотвратить? Передачей энергии из Европы или только перехватом «Калибров»?
- Должны использоваться все возможные способы: перехваты, ПВО, защита объектов, по которым могут наноситься удары. Я думаю, что на уровне военных и служб разведки уже предпринимаются соответствующие шаги.
полностью https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/17/kak-rossii-uiti-seichas-so-stantsii-s-chistym-litsom-pridetsia-bezhat