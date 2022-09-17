Российские захватчики нанесли удар по частному сектору Краматорска. Разрушены дома. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил глава Краматорской ВГА Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеский удар по Краматорску. Частный сектор. Уже известно о 3 раненых, спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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