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Российские захватчики нанесли удар по частному сектору Краматорска. Разрушены дома. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил глава Краматорской ВГА Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеский удар по Краматорску. Частный сектор. Уже известно о 3 раненых, спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Российские захватчики нанесли удар по частному сектору Краматорска. Разрушены дома. Есть раненые 01

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Российские захватчики нанесли удар по частному сектору Краматорска. Разрушены дома. Есть раненые 02
Российские захватчики нанесли удар по частному сектору Краматорска. Разрушены дома. Есть раненые 03
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17.09.2022 12:56 Ответить
Кацапня скажена , для чого ви це робите ?

Лікуйтеся мразі 😠
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17.09.2022 12:57 Ответить
так у вас на сайте уже сто раз сказано.
для того.
че ты такой желчный то? просто дикари сделали то что могут.
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17.09.2022 13:00 Ответить
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17.09.2022 13:03 Ответить
То американцы 6 и 9 августа 1945 года не туда сбросили бонбы...не Хирошима и Нагасаки...а немного на Запад надо было...
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17.09.2022 13:47 Ответить
Це хоч не Маячка?
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17.09.2022 17:25 Ответить
Мразоти!
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20.09.2022 22:19 Ответить
 
 