Массовое захоронение в Изюме. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки массового захоронения, обнаруженного в городе Изюм Харьковской области после его освобождения украинскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер компании.
Первый снимок сделан в марте 2022 года, второй – в августе.
Напомним, Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.
Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских пыточных в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".
В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.
Пожалуйста, подождите...
Слуга Микола Задорожний приїхав вітати лісівників в Тростянець (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство ,яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, в светрику з красномовною прикрасою.
ну и на*й кому нужны его извинения?
Орки вживали в цій війні три основних засоба маркування їх техніки : Z , V , O .
Але , але , але -- самі орки та й майже усі українці визнали їх символом тільки перший засіб .
Й усі інші залишилия виключна маркерами й ніким не вживаються для пропаганди рашизму .
Я йще десь чув , що якийсь учень замість "зіги рашисткої" намалював літеру О , так вчителі його звинувалили в тонкому тролінгу "любві к родінє" ... бо зіга-зедка це символ , а О чи V це ворожі латинянські літери й усе !
Можливо тому підлітку й вибачили це , якщо не його попереднє реноме , де він казав, що йому похер ця операція ... тобто в таких випадках важливий контекст особистості . Якщо таке з"явилося не те , що на Шуфричі , а навіть й на Добкіні який з 24 лютого запевяє й себе теж , що його життя політичне до 24 лютого було повне лайно , то моливо було б інше відношення .
Але тут запевняють усі ,хто знає особу , що він ніколи не був московитом ...
Только посчитайте сколько миллионов на тот свет гитлер отправил. А так сдох потом конечно
Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .
ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА