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Массовое захоронение в Изюме. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки массового захоронения, обнаруженного в городе Изюм Харьковской области после его освобождения украинскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер компании.

Первый снимок сделан в марте 2022 года, второй – в августе.

Массовое захоронение в Изюме 01
Массовое захоронение в Изюме 02

Смотрите: Россияне держали в подвалах украинских и шри-ланкийских студентов Купянского медицинского колледжа. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских пыточных в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".

В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

Также смотрите: Уничтожена HIMARS’ами база российских оккупантов в Балаклее. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+27
За що? Що він ідіот? Як це можна обгрунтувати?
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17.09.2022 14:22
+21
"извините, я коллаборант"?
ну и на*й кому нужны его извинения?
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17.09.2022 14:31
+13
свічка @svecha62
Слуга Микола Задорожний приїхав вітати лісівників в Тростянець (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство ,яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, в светрику з красномовною прикрасою.
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17.09.2022 14:13
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свічка @svecha62
Слуга Микола Задорожний приїхав вітати лісівників в Тростянець (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство ,яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, в светрику з красномовною прикрасою.
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17.09.2022 14:13 Ответить
Він вже вибачився.
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17.09.2022 14:18 Ответить
За що? Що він ідіот? Як це можна обгрунтувати?
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17.09.2022 14:22 Ответить
Я живу із цього міста, тому написав просто факт, який знаю! Він написав вибачення у фб: "Дякую за увагу і слушні зауваження, щодо мого вбрання на деяких захїодах, що відбувалися сьогодні в лісових господарствах Сумщини! Прошу вибачити мою необачність!" (дослівно)
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17.09.2022 14:33 Ответить
"извините, я коллаборант"?
ну и на*й кому нужны его извинения?
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17.09.2022 14:31 Ответить
Він не коллаборант.
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17.09.2022 14:34 Ответить
Я його не захищаю і партію його не підтримую, але точно знаю він проукраїнський і багато чим допомогає тут на Сумщині і раніше допомогав на відміну від інших подібних йому!
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17.09.2022 14:36 Ответить
как он тогда мог такое одеть??!!
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17.09.2022 15:07 Ответить
Хрен його знає...протупив)
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17.09.2022 16:30 Ответить
Одні "пра&балі", інші "протупили"...
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17.09.2022 16:57 Ответить
"і раніше допомогав на відміну від інших подібних йому" - Сірожа, судячи зщ твоїх формулювань, в тебе IQ якраз на рівні виборців зеленої шобли!
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17.09.2022 17:19 Ответить
Історична (вже нажаль) довідка ...

Орки вживали в цій війні три основних засоба маркування їх техніки : Z , V , O .
Але , але , але -- самі орки та й майже усі українці визнали їх символом тільки перший засіб .
Й усі інші залишилия виключна маркерами й ніким не вживаються для пропаганди рашизму .

Я йще десь чув , що якийсь учень замість "зіги рашисткої" намалював літеру О , так вчителі його звинувалили в тонкому тролінгу "любві к родінє" ... бо зіга-зедка це символ , а О чи V це ворожі латинянські літери й усе !
Можливо тому підлітку й вибачили це , якщо не його попереднє реноме , де він казав, що йому похер ця операція ... тобто в таких випадках важливий контекст особистості . Якщо таке з"явилося не те , що на Шуфричі , а навіть й на Добкіні який з 24 лютого запевяє й себе теж , що його життя політичне до 24 лютого було повне лайно , то моливо було б інше відношення .
Але тут запевняють усі ,хто знає особу , що він ніколи не був московитом ...
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18.09.2022 22:47 Ответить
так тут и вариантов-то не много - либо он москаль, либо дебил, совершенно не осознающий окружающей действительности.... но, если он дебил, то возникает простой вопрос,- каким образом он попал в Раду и, самое главное - почему он до сих пор там сидит?
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18.09.2022 23:23 Ответить
Нууу... єслі вибачився, то всьо в порякє. (sarcasm)
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17.09.2022 18:48 Ответить
По-моєму там інтеллект у правому кросівку заховався.
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17.09.2022 14:18 Ответить
Его там не пристрелили часом? Бо токо дебил сейчас наденет кацапскую свастику, та и морда соответствующая. Жаль, не нашлось украинских партизанов, шоб утилизировать эту пыку
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17.09.2022 14:21 Ответить
Не пристрелили - радісно отримували з його рук квіточки і фоткалися на пару , так зрозумів що ніхто навіть рота не розкрив на місці щодо інциденту , навіщо стосунки з владою псувати , їм ще кошти за препіздєнський мільярд дерев освоювати ((
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18.09.2022 09:35 Ответить
Як це все збирається кваліфікувати наприклад ООН? А ніяк. Адже в Африці хтось там без українського зерна страждає.
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17.09.2022 14:14 Ответить
Уже їде група для роботи над цією трагедією. Усі злочини будуть покарані інакше не може бути
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17.09.2022 14:27 Ответить
сильно много за Боинг покарали??!! то-то и оно
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17.09.2022 15:08 Ответить
Як закінчили життя диктатори-убивці?
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17.09.2022 19:43 Ответить
та закінчили. Ми всі закінчимо....
Только посчитайте сколько миллионов на тот свет гитлер отправил. А так сдох потом конечно
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17.09.2022 19:58 Ответить
Ще не народилась та організація, яка покарає ***** з його терорашою за усі звірства та злочини проти українського народу. ***** купило усіх, навіть Папу Римського. Тому сподіватись на покарання цих потвор - це дуже наївно та по-дитячому. Він і розпочав цю війну, тому що знав, що їм за це нічого не буде. НІЧОГО!
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17.09.2022 16:24 Ответить
Антихриста не треба підкупати, він батько всім рашистам і іншим сатаністам.
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18.09.2022 16:07 Ответить
Епопея із зерном не була ініціативою ООН. Це була ініціатива Зелі та Путлера. Так же як зараз із аміаком.
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17.09.2022 15:43 Ответить
І знову супутнікові знимки Maxar ! Де ***** притулений спутнік? Куди Сіргєй ******* 600 млн. грн народних грошей?!
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17.09.2022 17:21 Ответить
Я не великий прихильник Притули , але ради справедливості - запитай спочатку з прєпіздєнта за бездарно витрачені перед початком загострення мільйони на запуск супер-пупер -січі -2 , а коли отримаєш результат - візьмешся за Притулу , бо весь оцей галас чимось нагадує зелений слиз у напрямку Порошенка коли п'ять років тільки ліпецкую хвабріку і свінарчуков відєлі ((
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18.09.2022 09:45 Ответить
Вова зеленський ти товаришував з Портновим і іншими людьми Януковоща і ригами? Товаришував , бо багатьом з них дав посади у свому уряді (хоча б Татаров)

Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .

ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА

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18.09.2022 16:04 Ответить
Смерть рашистським окупантам
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18.09.2022 16:26 Ответить
 
 