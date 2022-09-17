Массовое захоронение в Изюме. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки массового захоронения, обнаруженного в городе Изюм Харьковской области после его освобождения украинскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер компании.

Первый снимок сделан в марте 2022 года, второй – в августе.





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Напомним, Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских пыточных в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".

В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

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