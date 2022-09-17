Сине-желтый браслет на руке эксгумированного тела в Изюме. ФОТО ДНЯ 18+

Во время эксгумации в деоккупированном Изюме было обнаружено тело с сине-желтым браслетом на руке. Внимание! Новость содержит фото, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовал журналист Юрий Ларин.

Ранее сообщалось, что в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел.

Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что 99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти. Президент Зеленский сказал, что Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче.

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