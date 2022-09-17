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В Балаклее оккупанты замучили не менее 18 местных жителей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пыточную обустроили в полицейском участке.

Об этом сообщает Медийная инициатива по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

В камере, рассчитанной на двух заключенных, содержали девять человек. Им приходилось все время сидеть, даже во сне.

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Российские военные при этом жили в кабинетах в относительном комфорте.

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Отдельный кабинет выделили под пытки. Там все еще валяются сломанная резиновая дубинка и удавка. На полу – следы крови, на стенах – следы от выстрелов.

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Оккупанты также оставили по себе инструкцию по следующим пунктам: "Представся"; "Расскажи о ВС РФ"; "Обстрел ВСУ по городу"; "Пусть сдаст оружие ВСУ".

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Бывший узник россиян Руслан Волобуев рассказал, что из-за жары в крошечных камерах был просто ад. Выйти оттуда можно было только в туалет или в комнату пыток.

"Шурует резиновой палкой по голове, палка ломается, он новую достает", - описывает пытки россиян Руслан. - Говорю: "Просто убей, зачем так издеваться над людьми? Дай телефон, я с родственниками попрощаюсь, да и все".

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Руслан Волобуев

После жестоких избиений россияне отказывались каким-либо образом лечить людей. Не давали даже обезболивающих. Единственная надежда была на то, что кому-то из других заключенных родные передадут лекарства.

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"У нас двух человек вынесли на носилках, они умерли", - рассказывает Руслан.

Людей, которые не выдерживали пыток и были в крайне тяжелом состоянии, отправляли домой или в больницу. Некоторых, по словам заключенных, забирали с камер, но не отпускали. Вероятно, отправляли в другие города.

Также оккупанты держали люди в подвале типографии и в обзорных базах на автобазе.

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По предварительным данным, в Балаклее - 18 замученных и пропавших без вести людей. Об этом сообщила секретарь горсовета Елена Коновалова. Эта цифра – неокончательна.

Также из города увезли 25 детей. Их родители доверились оккупантам и отдали детей на оздоровление в Геленджик. Когда же ВСУ освободили оккупированную Балаклею, дети оставались в РФ, возвращать их россияне не собираются. Только 10 родителей написали в правоохранительные органы заявления об исчезновении своих детей.
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Віддати свою дитину беззахістну до рук людожерів.Не те що мізків немає,немає навіть батьківського інстінкту.Уявляю собі як дитина дивилася на батьків ,коли ії увозили невідомо куди...😰
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17.09.2022 14:51 Ответить
та вони самі зомбовані!!!
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17.09.2022 14:55 Ответить
фашисты и гитлер отдыхают...и это в центре Европы в 21 веке!!! и с*ная европа продолжает выдавать кацапам визы?!! они ополоумели!!!!
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17.09.2022 14:59 Ответить
Кремлівський кривавий вилупок , перещеголяв гітлера в своіх
звірствах до українськоі націі 😡
Чому така тварюка живе на світі , чому його не прикончать люди , які мають до його тіла доступ ?

Невже там всі такі ? Це просто жах 😠
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17.09.2022 15:18 Ответить
треба тих батьків віддати за дітьми
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17.09.2022 15:27 Ответить
Це не меньшi виродки чим кацапи:

"

Також з міста вивезли 25 дітей. Їхні батьки довірилися окупантам та віддали дітей на оздоровлення в Геленджик. Коли ж ЗСУ звільнили окуповану Балаклію, діти залишалися в РФ, повертати їх росіяни не збираються. Лише 10 батьків написали до правоохоронних органів заяви про зникнення своїх дітей..."
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17.09.2022 20:08 Ответить
 
 