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Российский кондитерский бренд убрал букву Z из логотипа продукции. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Производитель сладостей в российском Томске сменил логотип бренда шоколада O’Zera, заменив латинскую букву Z кириллической.

Ребрендинг коснулся лишь части продукции, вытекающей из информации на сайте компании KDV Group, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Шоколад с изменениями в написании логотипа появился в магазинах в конце августа, на упаковке с измененным логотипом датой производства указано 21-22 августа 2022 года, обратило внимание местное издание "НХС".

Однако в интернет-магазине KDV шоколад с новым логотипом по-прежнему подписывают O'Zera. В базе данных Роспатента упоминания о новом торговом знаке KDV Group нет. Проект Радио Свобода Сибирь. Реалии обратились в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать причины ребрендинга.

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Российский кондитерский бренд убрал букву Z из логотипа продукции 01
Российский кондитерский бренд убрал букву Z из логотипа продукции 02

В издании НХС предположили, что изменение логотипа бренда может быть связано с нежеланием ассоциироваться с латинской буквой Z, которая стала символом поддержки России в войне с Украиной.

Там отмечают, что KDV – не первая (хотя и самая большая) компания, которая прибегла к такой замене. К примеру, латинская Z исчезла из логотипа парка отдыха и пляжа "Звезда". Судя по аккаунту в социальной сети "ВКонтакте", предприятие начало использовать логотип, состоящий только из кириллических букв, уже в июле этого года.

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Топ комментарии
+25
Поздно, русские. Теперь на всем вашем стаде стоит клеймо-Zвастика
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17.09.2022 15:35
+23
Херасе, а как же Z-патриотизм?
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17.09.2022 15:30
+15
що, від Z вже навіть у глубінного народца в сибіру почалась оскомина ?
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17.09.2022 15:30
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Херасе, а как же Z-патриотизм?
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17.09.2022 15:30 Ответить
У него странный привкус...
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17.09.2022 15:36 Ответить
Їм не звикати...
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17.09.2022 15:50 Ответить
жаренного кацапа ?
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17.09.2022 15:58 Ответить
Він став "отріцатєльним" після люлєй від ЗСУ.
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17.09.2022 15:51 Ответить
що, від Z вже навіть у глубінного народца в сибіру почалась оскомина ?
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17.09.2022 15:30 Ответить
Народжується Сибірська народна республіка!
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17.09.2022 15:56 Ответить
Ага, сцут, когда страшно 🤔🧐😁😝😜🤪🤪🤪😜🤪
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17.09.2022 15:31 Ответить
Некоторые даже серут
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17.09.2022 15:33 Ответить
В них та "зет" ще до війни була. А зараз спрацювала чуйка, шоб потім не прибили))
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17.09.2022 15:34 Ответить
Поздно, русские. Теперь на всем вашем стаде стоит клеймо-Zвастика
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17.09.2022 15:35 Ответить
"делать на лбу клеймо тать, и по вырыванию ноздрей ссылать в сибирь"
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17.09.2022 15:48 Ответить
Что тебе или евреям сделали азовцы. Расскажи.
Я знаю их недолюбливают. А за что?
Может они евреев резали или обрезали.
За что?
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17.09.2022 23:02 Ответить
на експорт не йде, іноземці не покупають
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17.09.2022 15:36 Ответить
мож боря колесников на зю якусь предъяву выкатил?
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17.09.2022 15:39 Ответить
Как только отхватили по пятаку, то и Zадор угарный милитаристский пропал. Какие же кацапы ублюдочные создания.
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17.09.2022 15:42 Ответить
Саме тому для миру у світі кацапам час від часу треба роздавати цілющих п*здюлєй, як кажуть, "во ізбєжаніє".
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17.09.2022 15:55 Ответить
Если убрал, значит продажи упали. Бизнес быстро сворачивает такие "патриотические" игрульки. Это хорошо, что есть такие моменты. Психологически значит чувствуется вкус крови у продукции с подобными символами даже у ваторогих.
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17.09.2022 15:53 Ответить
Уверен, скоро будут выпускать "****** в пальмовом масле"!
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17.09.2022 16:01 Ответить
Я теж думаю, що незабаром кацапи ***** забальзамують...
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17.09.2022 17:57 Ответить
переобуваються, щурі біжуть з тонучого корабля
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17.09.2022 16:01 Ответить
а шо такоє? шо патріятізьім здувся чишо
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17.09.2022 16:01 Ответить
Бо відгребли ***** від ЗСУ.
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17.09.2022 16:13 Ответить
... Ишо немнага и в щиталочке цифирю - 7 выкинут накер: это как Z в куче сваяга гивна)))
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17.09.2022 16:14 Ответить
В 2013 году, ко мне приезжал сокурсник из Параши. Привёз конфеты "бабаевские". Говорит - супер шоколадные. Попробовал. Не знаю какого вкуса козье говно, но скорее всего именно такого, как были эти канхфеты.
Не, шановне панство, если уж и кушать конфеты то только
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17.09.2022 17:18 Ответить
До 2014, коли ще спілкувался з росіянами (переважно з Далекого Сходу) вони казали, що для них продукція Рошен - №1. Але не дуже часто траплялась у продажу.
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17.09.2022 22:05 Ответить
Zлодії.
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17.09.2022 18:20 Ответить
Млять, і сміх і гріх, сьогодні хотів купити труси, а вони були з різними літерами, серед яких були літери Z, не купив. Тварюки опошлять любу річ.
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17.09.2022 18:40 Ответить
як свастіка прилипла на віка німцям,так і мацковська свстька прилипла навіка до мокшей.
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17.09.2022 18:46 Ответить
При том, что в древнем мире тысячелетиями была символом света. Но стоило на несколько лет быть использованной отморозками и всё...
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17.09.2022 20:41 Ответить
москальські цукерки під брендом ОП'ZErmak
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17.09.2022 21:24 Ответить
 
 