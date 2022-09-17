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На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи. Все они погибли под завалами многоэтажки, разрушенной 9 марта ракетным ударом россиян. 3 суток из-под завалов дома раздавались крики о помощи, но оккупанты не позволяли спасать людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Речь идет о семье Столпаковых: Елене, ее муже Дмитрии, их дочерях - 5-летней Олесе и 8-летней Саше, а также бабушке и дедушке - Татьяне и Александре. Вечная память погибшим", - отмечается в сообщении.

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По информации сайта "Обозреватель", семья 31-летней Елены и 34-летнего Дмитрия Столпаковых с детьми Олесей и Сашей, а также родители Елены – Александр и Татьяна Жихаревы с дочерью Машей – жили в многоэтажном доме по улице Первомайская, 2, в двух квартирах. Они погибли под завалами разбитого россиянами дома.

По свидетельствам очевидцев трагедии, еще трое суток из-под завалов раздавались крики о помощи, но захватчики не позволяли спасать людей.

На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком 01
На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком 02
На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком 03
На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком 04
На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком 05
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Топ комментарии
+45
Твари.
И эти смерти на совести Zе и всех Слуг народа с ОПЗЖ, голосящими во главе с пивуном обисравшимся без бою, садовых, гриценок, смешков, кучм, ющенок, кравчуков, ахметовых, каломойских, пинчуков, новинских, фирташей и прочей сволочи.
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17.09.2022 17:09
+35
Орки гореть вам в аду усiм.
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17.09.2022 17:08
+35
попов мацковских на эксгумацию тел насильно и всем составом....
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17.09.2022 17:11
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Орки гореть вам в аду усiм.
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17.09.2022 17:08 Ответить
Твари.
И эти смерти на совести Zе и всех Слуг народа с ОПЗЖ, голосящими во главе с пивуном обисравшимся без бою, садовых, гриценок, смешков, кучм, ющенок, кравчуков, ахметовых, каломойских, пинчуков, новинских, фирташей и прочей сволочи.
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17.09.2022 17:09 Ответить
Из этого списка я всетаки убрал бы Ющенко.

Это, человек заставил услышать весь мир о Голодоморе в Украине.

Благодаря ему теперь в Киеве есть символическое место, где каждый год собираются тысячи людей, чтобы отдать дань памяти жертвам Голодомора.
Очень достойно все выглядит.

Если бы он сделал только одно это - ему благодарность
Он внес свою лепту в историю Украины

А гнида ЗЄ назвал его за это синьор Голодомор.
Мерзкое кощунство. Насмешка над миллионами погибших украинцев...
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17.09.2022 20:14 Ответить
попов мацковских на эксгумацию тел насильно и всем составом....
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17.09.2022 17:11 Ответить
показувати це європейцям які белькочуть йди обнімайся із вбивцею фашистом,

а х@йло із своєю конякою лицемірно брешуть своїм зомбі а тут далі вбивають мирних людей
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17.09.2022 17:12 Ответить
хто каже "іди обнімайся"? Орбан ще не всі європейці.
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17.09.2022 17:22 Ответить
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17.09.2022 17:12 Ответить
Помстимось
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17.09.2022 17:13 Ответить
Свиносабаки, русоФАШИСТСКИЕ твари, МРАЗИ вы конченные, СВОЛОТА, все падлы скоро подохните!!! Ничего, не долго вам ублюдкам осталось рыгать и свой гной с дерьмом разбрасывать на нашей УКРАИНСКОЙ земле. Мы УКРАИНЦЫ никогда вам не простим и будем вас тварей вечно ненавидеть, выродки. Запомните это скоты. Свои гноем и подавитесь, черти вы зловонные
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17.09.2022 17:15 Ответить
Царство Небесне...
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17.09.2022 17:24 Ответить
Головне,що ще на 7 мільярдів більше не втратив.
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17.09.2022 17:48 Ответить
А в цей час людина президента ,депутат ВРУ від Слуг Ніколай Задорожний,приїхав у м.Тростянець у футболці.....зі знаком V !!! В цьому вигляді Задорожний вручав людям грамоти,люди були шоковані. А ви кажете,давайтє всьо оставім на послє побєди..Кого над ким?
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17.09.2022 18:04 Ответить
Друзі,нагадую вам,що ще задовго до нападу Рашки,член Зе-команди Андрюшка Портнов ,хвалився в соцмережах: ми ,нашей командой,уже собіраєм спіскі националістічєсково отребья для фільтрационних лагєрєй! очевидно,зараз на звільнених територіях і знаходять поховання людей з цих списків Портнова... А де ж сам Андрюшка? Андрюшку ,якому десь років 50, Зе-команда вже давно відпустила за кордон.Ану ж і ви попробуйте виїхати за кордон якщо вам немає 60....😔
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17.09.2022 18:14 Ответить
Требе збирати гроші, щоб Андрюшку знайти...
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17.09.2022 18:42 Ответить
В Европе глубоко шокированы!
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17.09.2022 18:19 Ответить
свинособаки конченные горите твари в аду до последнего колена.............................................................
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17.09.2022 18:30 Ответить
зелебенский тоже виноват в их смертях! потому что игнорил предупреждения западных спецслужб! при этом, ****, квартирку свою продал!!
а людей не предупредил - на людей ему плевать! непредупреждённые люди ему даже выгодно, потому что стоят на пути руссни к его личному горлу!
поэтому и границы не хочет открывать! чтобы больше мирняка оказалось на пути рашистов!!
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17.09.2022 18:44 Ответить
Вот это ваЗЕлиновский Нарко Пи..ор на твоей совести, это твое жилание найти мир в очке ботаксного Педофила, это бабки украденные тобой и твоей кодлой на дорогах, это цемах и вагнеровцы, это Журавель, это отказ от усиления Армии, это фсбэшные Твари в твоем окружении во главе с Елдаком, это сданый тобой юг Украины и Азовцы и т.д за все это будешь Тварь отвечать со своим Сбродом!!!
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17.09.2022 18:45 Ответить
Не буде Зе ні за що відповідати. Після війни з нього ще героя зліплять
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17.09.2022 20:38 Ответить
В мире нет бойца смелей
Чем *** напуганный еврей
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17.09.2022 20:39 Ответить
Цікаво а чим євреї з Масковського Кремля налякали євреїв з вул. Банкової в Києві?
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17.09.2022 20:41 Ответить
После нашей победы, нужно будет ехать в москву, им проводку в трц типа "зимняя вишня" делать... все эти дохлые солдаты, или суды, это всё ещё не по заслугам сполна! Только дохлые русские детишки, это соразмерная расплата за украинское горе!
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18.09.2022 00:52 Ответить
А їм пофіг: " баби єщьо нАрАжАют!" Ця біомаса за своїм моральним розвитком знаходиться на найнижчиї сходинці людства, ніжче середньовічча! Вони відстали від людства десь на 1000 років. Лішнєхромосомньіє!
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18.09.2022 07:46 Ответить
они пишут радостные комменты по поводу погибших мирных украинцев, и пишут что мало смертей. А я в ответ вспоминаю "зимнюю вишню", про их сгоревших ********, только это их задевает, и хоть немного попускает. А так твари кидают фотки трупов украинских детей, радуются, дразнятся.
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18.09.2022 18:33 Ответить
 
 