На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком. ФОТОрепортаж

На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи. Все они погибли под завалами многоэтажки, разрушенной 9 марта ракетным ударом россиян. 3 суток из-под завалов дома раздавались крики о помощи, но оккупанты не позволяли спасать людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Речь идет о семье Столпаковых: Елене, ее муже Дмитрии, их дочерях - 5-летней Олесе и 8-летней Саше, а также бабушке и дедушке - Татьяне и Александре. Вечная память погибшим", - отмечается в сообщении.

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По информации сайта "Обозреватель", семья 31-летней Елены и 34-летнего Дмитрия Столпаковых с детьми Олесей и Сашей, а также родители Елены – Александр и Татьяна Жихаревы с дочерью Машей – жили в многоэтажном доме по улице Первомайская, 2, в двух квартирах. Они погибли под завалами разбитого россиянами дома.

По свидетельствам очевидцев трагедии, еще трое суток из-под завалов раздавались крики о помощи, но захватчики не позволяли спасать людей.









