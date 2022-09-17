На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи. Все они погибли под завалами многоэтажки, разрушенной 9 марта ракетным ударом россиян. 3 суток из-под завалов дома раздавались крики о помощи, но оккупанты не позволяли спасать людей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
"Речь идет о семье Столпаковых: Елене, ее муже Дмитрии, их дочерях - 5-летней Олесе и 8-летней Саше, а также бабушке и дедушке - Татьяне и Александре. Вечная память погибшим", - отмечается в сообщении.
По информации сайта "Обозреватель", семья 31-летней Елены и 34-летнего Дмитрия Столпаковых с детьми Олесей и Сашей, а также родители Елены – Александр и Татьяна Жихаревы с дочерью Машей – жили в многоэтажном доме по улице Первомайская, 2, в двух квартирах. Они погибли под завалами разбитого россиянами дома.
По свидетельствам очевидцев трагедии, еще трое суток из-под завалов раздавались крики о помощи, но захватчики не позволяли спасать людей.
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И эти смерти на совести Zе и всех Слуг народа с ОПЗЖ, голосящими во главе с пивуном обисравшимся без бою, садовых, гриценок, смешков, кучм, ющенок, кравчуков, ахметовых, каломойских, пинчуков, новинских, фирташей и прочей сволочи.
Это, человек заставил услышать весь мир о Голодоморе в Украине.
Благодаря ему теперь в Киеве есть символическое место, где каждый год собираются тысячи людей, чтобы отдать дань памяти жертвам Голодомора.
Очень достойно все выглядит.
Если бы он сделал только одно это - ему благодарность
Он внес свою лепту в историю Украины
А гнида ЗЄ назвал его за это синьор Голодомор.
Мерзкое кощунство. Насмешка над миллионами погибших украинцев...
а х@йло із своєю конякою лицемірно брешуть своїм зомбі а тут далі вбивають мирних людей
а людей не предупредил - на людей ему плевать! непредупреждённые люди ему даже выгодно, потому что стоят на пути руссни к его личному горлу!
поэтому и границы не хочет открывать! чтобы больше мирняка оказалось на пути рашистов!!
Чем *** напуганный еврей