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Под Мелитополем на еще одной военной базе россиян прогремели пять взрывов, - мэр Федоров. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мелитопольском районе в поселке Богатырь, где российские захватчики разместили личный состав и технику, раздалось 5 взрывов.
Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава. Утром Радивоновка, теперь Богатырь - уже второй раз за день в юго-западном направлении военных баз рашистов. Так что собираем информацию о потерях врага", - рассказал он.
Напомним, в 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на базе оккупантов в Радивоновке.
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иди нах вика которую никто не читает) и вместе с ней *недомер*
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
А в Кизилі скоро зазвучить "Зоріє схід!" (Гімн КНР)