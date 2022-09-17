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Под Мелитополем на еще одной военной базе россиян прогремели пять взрывов, - мэр Федоров. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мелитопольском районе в поселке Богатырь, где российские захватчики разместили личный состав и технику, раздалось 5 взрывов.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава. Утром Радивоновка, теперь Богатырь - уже второй раз за день в юго-западном направлении военных баз рашистов. Так что собираем информацию о потерях врага", - рассказал он.

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Под Мелитополем на еще одной военной базе россиян прогремели пять взрывов, - мэр Федоров 01

Напомним, в 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на базе оккупантов в Радивоновке.
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Топ комментарии
+15
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17.09.2022 17:50
+13
курить меньше нужно, дебилы сорокасемихромосомные
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17.09.2022 17:36
+11
Нєрвнічають, від того багато курять, ссуки...
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17.09.2022 17:36
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курить меньше нужно, дебилы сорокасемихромосомные
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17.09.2022 17:36 Ответить
Хай ЩАСТИТЬ 👍🍀🍀🍀❤️❤️❤️💙💛 , нашим Героям ЗСУ‼️Рашистам-ПАЛАЧЯМ НЕ Х#й шастать‼️‼️‼️‼️‼️🇷🇺💩💥💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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17.09.2022 17:59 Ответить
Що цікаво - туди більше 80 км від неокупованої території!
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17.09.2022 18:11 Ответить
Да наоборот! Пусть курят на здоровье! И чем больше - тем лучше! Можно ещё им подкинуть пару ящиков новых сигарет под названием "HIMARS".. )
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17.09.2022 18:59 Ответить
Нєрвнічають, від того багато курять, ссуки...
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17.09.2022 17:36 Ответить
мер-втікач персонально корегує вогонь в фейсбуці
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17.09.2022 17:37 Ответить
Фёдоров законно избранный мер ‼️А Фантомас ,шавка Балецкого закрой пасть , подрашистник позорный ‼️Ты и ногтя Фёдорова не стоишь ‼️Кацапсина
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17.09.2022 17:56 Ответить
федоров, ти? ой маладца - вже в Німеччині чіліш?
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17.09.2022 20:11 Ответить
Vika Lysenko

Меня читают: 0

Я читаю: 1

Регистрация:13.07.2017
иди нах вика которую никто не читает) и вместе с ней *недомер*
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17.09.2022 21:56 Ответить
Дуже файно.
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17.09.2022 17:38 Ответить
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17.09.2022 17:42 Ответить
Бавовнятко бавиться
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17.09.2022 17:43 Ответить
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17.09.2022 17:50 Ответить
Так само як в Ізюмі не побачать концерт Газманова "Навеки с Россией"
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17.09.2022 17:55 Ответить
и "адиннарод".....
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17.09.2022 17:57 Ответить
Нічого, зате у Кызылі послухають концерт Шатунова з аналогічною назвою 🤐 І не раз.
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17.09.2022 18:49 Ответить
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!

А в Кизилі скоро зазвучить "Зоріє схід!" (Гімн КНР)
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17.09.2022 19:15 Ответить
Це точно!
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17.09.2022 19:21 Ответить
Додам: побачать! І скоро! Під час святкування Нового Року за місячним календарем! Китайці дуже ******* фейєрверки
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17.09.2022 18:35 Ответить
Мені нравиця як воно горить...
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17.09.2022 18:10 Ответить
скоро Лендліз прийде, - буде подобатися все більше і більше
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18.09.2022 05:32 Ответить
 
 