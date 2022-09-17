Последствия обстрела Чугуева войсками РФ: погибла 11-летняя девочка, травмирована 73-летняя женщина. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Днем российские оккупанты обстреляли Чугуев в Харьковской области, ракеты выпустили с территории Белгородской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
17 сентября около 12:30 российские военные нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чугуеве. В результате обстрела поврежден ряд жилых домов. От полученных травм в больнице скончалась 11-летняя девочка. 73-летняя местная жительница травмирована.
По предварительной информации, оккупанты обстреляли Чугуев ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.
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показать весь комментарий17.09.2022 18:48 Ответить Мне нравится 1
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