В оккупированном Крыму сожгли автомобили российского пропагандиста Киселева. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В оккупированном Коктебеле по улице Айвазовского сожгли автомобиль российского пропагандиста Дмитрия Киселева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По предварительной информации, около 2:00 неизвестный в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах пришел к вилле рашиста и поджег принадлежащий ему автомобиль Land Rover Freelander. Вместе с ним выгорел припаркованный рядом гольфкар", - сообщается в телеграм-канале "Кримська бавовна".
На событие мгновенно отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, написав на своей странице в Facebook: "Молодцы. Хороший результат".
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Жизнь гондона-путиниста
https://www.youtube.com/watch?v=UbIhBdIqThk&ab_channel=Activatica
КРИМ - ЦЕ УКРАЇНА!
Рашистам там не місце.
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ТОБІ П...ЗДА
Дякуємо кримським партизанам!!!!
Крим --- ЦЕ УКРАЇНА!!!!!!!!