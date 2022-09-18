Ночью россияне трижды ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Около полуночи по Никополю прилетели около 30 российских снарядов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь с обстрелами и ранеными. Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району - из "Градов" и тяжелой артиллерии.



Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет.



В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных построек, газоводы и линии электропередач.



Произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили.



Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.



В Марганецкой громаде - без пострадавших", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в других районах ночь была спокойной и в эту минуту - тихо.

Смотрите: Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж

























