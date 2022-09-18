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Ночью россияне трижды ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Около полуночи по Никополю прилетели около 30 российских снарядов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь с обстрелами и ранеными. Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району - из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет.

В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных построек, газоводы и линии электропередач.

Произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили.

Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

В Марганецкой громаде - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь была спокойной и в эту минуту - тихо.

Смотрите: Россияне всю ночь накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 01

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 02

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 03

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 04

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 05

Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 06


Ночью россияне трижды ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, Никополь накрыли огнем дважды, - Резниченко 07
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Топ комментарии
+7
****, мій район! В моєму домі частково повилітали шибки, ринок горів години півтори... Як виявилось, комусь ще набагато гірше прилетіло - тупо житловий мікрорайон в основному з 5-поверхівок, де в радіусі 1-2 км складно намалювати "військову ціль". Чим далі дивишься на все це - тим зрозуміліше: їхня мета не перемога чи суто військові тактичні цілі на цьому напрямку - а просто терор цивільного населення. Не за тим ІДІЛом по Сіріях/Іраках ганялися усім світом, та цього ядерного ІДІЛу під назвою "рф" усілякі шольци-макрони щось досі ссуть чипати, навіть опосередковано.
Стрьомнувато було навіть за 2-ма стінами, що тут казати...
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18.09.2022 08:30
+2
Про терор було зрозумiло з самого початку вiйни.
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18.09.2022 08:52
+2
Дякую . Я вже й сама узнала . Там рідня моя була під обстрілами .
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18.09.2022 12:06
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****, мій район! В моєму домі частково повилітали шибки, ринок горів години півтори... Як виявилось, комусь ще набагато гірше прилетіло - тупо житловий мікрорайон в основному з 5-поверхівок, де в радіусі 1-2 км складно намалювати "військову ціль". Чим далі дивишься на все це - тим зрозуміліше: їхня мета не перемога чи суто військові тактичні цілі на цьому напрямку - а просто терор цивільного населення. Не за тим ІДІЛом по Сіріях/Іраках ганялися усім світом, та цього ядерного ІДІЛу під назвою "рф" усілякі шольци-макрони щось досі ссуть чипати, навіть опосередковано.
Стрьомнувато було навіть за 2-ма стінами, що тут казати...
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18.09.2022 08:30 Ответить
Про терор було зрозумiло з самого початку вiйни.
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18.09.2022 08:52 Ответить
Теж з Нікополя .... В який ра-он попало ?
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18.09.2022 08:55 Ответить
район вказувати заборонено, але можливо Ви й так про щось здогадаєтесь з цієї цитати:
Через обстріли на території ринку сталася пожежа (горіло три кіоски), яку вже приборкали. Пошкоджено будівлю райдержадміністрації, шиномонтаж, кілька магазинів, перукарню та дитячий садок.
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18.09.2022 09:33 Ответить
Дякую . Я вже й сама узнала . Там рідня моя була під обстрілами .
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18.09.2022 12:06 Ответить
Я одного не розумію чому наша розвідка не мочить російських пропагандонів, владу рашистські , чепушиліна, ці курви мають відчувати, що за ними прийдуть 🤬
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18.09.2022 09:59 Ответить
мочать потрошку... хіба ви новин інших не читаєте?
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18.09.2022 12:10 Ответить
Покамест левый берег Днепра очистят от тварей,Никополь уничтожат.
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18.09.2022 08:54 Ответить
суки драные... твари..
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18.09.2022 09:27 Ответить
Меня удивляет бездействие наших ДРГ, оснащённых и обученных. Каждые сутки, с 21 до 3 ночью из-за Днепра в район Никополь-Марганец идут прилёты железной смерти и никакой реакции кроме формальных бум-бум ответок. Они не ЭФЕКТИВНЫ! Вот если бы на утро, на той стороне, нашли выехавших на ночные залпы орков, развешаных по деревьях, с целыми градами, с целым боекомплектом... А пока наши партизаны жиреют, а военный спецназ наверное сутками дрочит от безделия (предположение)
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18.09.2022 10:18 Ответить
 
 