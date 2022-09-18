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Ночью оккупанты обстреляли Николаев, пострадала гражданская инфраструктура, - Сенкевич. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прошлой ночью оккупанты снова обстреляли Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Обследуем район, который сегодня ночью подвергся обстрелу. Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив. Полную информацию о последствиях обстрелов сообщу вам позже", - говорится в сообщении.

Ночью оккупанты обстреляли Николаев, пострадала гражданская инфраструктура, - Сенкевич 01
Ночью оккупанты обстреляли Николаев, пострадала гражданская инфраструктура, - Сенкевич 02
Ночью оккупанты обстреляли Николаев, пострадала гражданская инфраструктура, - Сенкевич 03

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Слава ЗСУ!
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18.09.2022 08:29 Ответить
 
 