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Ночью оккупанты обстреляли Николаев, пострадала гражданская инфраструктура, - Сенкевич. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Прошлой ночью оккупанты снова обстреляли Николаев.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Обследуем район, который сегодня ночью подвергся обстрелу. Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив. Полную информацию о последствиях обстрелов сообщу вам позже", - говорится в сообщении.
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