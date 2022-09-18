Третье зафрахтованное ООН судно из более 30 тыс. тонн пшеницы отправилось из порта "Черноморск" в Африку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера, 17 сентября, балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта "Черноморск".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что на его борту более 30 тысяч тонн пшеницы.
Судно следует в Эфиопию, которая, согласно выводам ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.
"По подсчетам ООН, 70 млн социально незащищенного населения мира, в частности в Африке и Азии, на грани голода именно из-за полномасштабного вторжения России. Несмотря на то, что эти люди стали заложниками врага, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в мире.
В партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН мы отправили 3 судна с более чем 90 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии и Йемена. В планах экспорт еще 190 тысяч тонн, которые сейчас закупают партнеры из ООН.
Призываем других наших международных партнеров, частных инвесторов приобщиться к закупке продовольствия для нужд Африки. Наши порты готовы оперативно принять и направить судна для спасения мира от голода", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Кроме IKARIA ANGEL, вчера из украинских портов отправились еще 9 суден.
В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 23 судна отправились из украинских портов в страны Африки. На их борту 0,64 млн. тонн продовольствия.
В общей сложности украинские порты покинули 159 суден из 3,6 млн тонн агропродукции.
Пожалуйста, подождите...
То есть пока возили корм для коровок в Италию ещё не знали про голодающих в Африке ?!
Хотя нет, знали, так как с этой проблемы и начинали.
Просто итальянские коровки на первом месте, потому спасение голодающих началось именно с них, а африканцы подождут.
Не за один год складывался перечень основных стран-импортеров украинского зерна, среди которых страны ЕС, Турция, Алжир, Египет и т.д.
Есть такой документ, по которому Украина обязалась отказаться от поставок на пропорциональной основе, которые она осуществляла всегда, в угоду одной из стран Африки, как вам того хочется? Может, это все же дело Украины: решать кому, когда и сколько поставлять?
Но уж точно не ваше, россиянское. /Да, не смотря на флажок Молдовы, в которой вы, возможно, и проживаете, знакомые замашки всем указывать видны "за версту"/
Но неожиданной нашлась виновная в этом страна ?!
Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики
рашка в результаті економіку втримає на плаву, а соціального незадоволення в бидло-суспільстві тоді і не слід чекати. Фігня якась виходить, рашку *буть санкціями, а вона помаленьку з під них виходить завдяки Україні, а це не правильно.