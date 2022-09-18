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Африка (243) зерно (995) ООН (3926) порт (678) Мининфраструктуры (935)

Третье зафрахтованное ООН судно из более 30 тыс. тонн пшеницы отправилось из порта "Черноморск" в Африку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 17 сентября, балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта "Черноморск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на его борту более 30 тысяч тонн пшеницы.

Судно следует в Эфиопию, которая, согласно выводам ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.

"По подсчетам ООН, 70 млн социально незащищенного населения мира, в частности в Африке и Азии, на грани голода именно из-за полномасштабного вторжения России. Несмотря на то, что эти люди стали заложниками врага, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в мире.

В партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН мы отправили 3 судна с более чем 90 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии и Йемена. В планах экспорт еще 190 тысяч тонн, которые сейчас закупают партнеры из ООН.

Призываем других наших международных партнеров, частных инвесторов приобщиться к закупке продовольствия для нужд Африки. Наши порты готовы оперативно принять и направить судна для спасения мира от голода", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кроме IKARIA ANGEL, вчера из украинских портов отправились еще 9 суден.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 23 судна отправились из украинских портов в страны Африки. На их борту 0,64 млн. тонн продовольствия.

В общей сложности украинские порты покинули 159 суден из 3,6 млн тонн агропродукции.

Также читайте: Путин готовится возобновить шантаж мира голодом, требуя уступок, - Кулеба

Третье зафрахтованное ООН судно из более 30 тыс. тонн пшеницы отправилось из порта Черноморск в Африку 01
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Топ комментарии
+13
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии Янис Сартс приехал на конференцию в польской столице Варшаве в носках украинского бренда.
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18.09.2022 10:07
+5
Я так рада за оон, червоний хрест, ватикан et cetera! Оце ще їм якби закупити кацапського лайна (див. добрива), тоді, думаю, вони взагалі були б щасливі!
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18.09.2022 10:12
+4
нєвбєнно радий за африканські країни
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18.09.2022 10:22
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Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии Янис Сартс приехал на конференцию в польской столице Варшаве в носках украинского бренда.
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18.09.2022 10:07 Ответить
Где продают?хочу такие!!!
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18.09.2022 15:10 Ответить
Я так рада за оон, червоний хрест, ватикан et cetera! Оце ще їм якби закупити кацапського лайна (див. добрива), тоді, думаю, вони взагалі були б щасливі!
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18.09.2022 10:12 Ответить
нєвбєнно радий за африканські країни
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18.09.2022 10:22 Ответить
Думаю,що на сьогодні українці є найменш соціально захищені. Там працювати хоч хотять
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18.09.2022 10:23 Ответить
Судно следует в Эфиопию, которая, согласно выводам ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.

То есть пока возили корм для коровок в Италию ещё не знали про голодающих в Африке ?!
Хотя нет, знали, так как с этой проблемы и начинали.
Просто итальянские коровки на первом месте, потому спасение голодающих началось именно с них, а африканцы подождут.
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18.09.2022 10:45 Ответить
Голодающие в Африке появились "вчера" или эта тема уже существовала и ранее? Украина - не единственная страна-экспортер и уж тем более не лидирующая. Так что вопрос с голодающими решается общими усилиями, а не возложен на плечи одной лишь Украины.
Не за один год складывался перечень основных стран-импортеров украинского зерна, среди которых страны ЕС, Турция, Алжир, Египет и т.д.
Есть такой документ, по которому Украина обязалась отказаться от поставок на пропорциональной основе, которые она осуществляла всегда, в угоду одной из стран Африки, как вам того хочется? Может, это все же дело Украины: решать кому, когда и сколько поставлять?
Но уж точно не ваше, россиянское. /Да, не смотря на флажок Молдовы, в которой вы, возможно, и проживаете, знакомые замашки всем указывать видны "за версту"/
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18.09.2022 11:32 Ответить
То есть проблема голода существовала всегда.
Но неожиданной нашлась виновная в этом страна ?!
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18.09.2022 12:26 Ответить
Не у ті країни Африки що підтримують рашистов сподіваюсь....
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18.09.2022 10:46 Ответить
У ті, у ті
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18.09.2022 10:53 Ответить
Не смішно.
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18.09.2022 11:42 Ответить
Шойгу насчитал девять стран-союзников России: список

Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики
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18.09.2022 10:58 Ответить
А коли для України щось зробити, то окрім великої ''стурбованості" ніхолєри більше не дочекаєшся!!!
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18.09.2022 11:12 Ответить
У мене якийсь дисонанс, тут судно з зерном шурує для голодранців в Африку, а поряд рашисти ******** українські населені пункти. З одного боку держава збуває зайве зерно призначене для експорту і отримує відрахування в бюджет, з другого боку рашка отримує кратну вигоду з цих угод і відповідно наповнює свій бюджет. Дальше певне будуть розблоковувати аналогічно продаж металургійної продукції і виходить, що всі ці санкції до дупи. ЄС теж може сказати, що їм економічно вигідно купувати в рашці газ і нафту, бо Україна своїми зерновими угодами керується у власних інтересах, а значить вони теж мають право подбати про свої і будуть на жаль праві.
рашка в результаті економіку втримає на плаву, а соціального незадоволення в бидло-суспільстві тоді і не слід чекати. Фігня якась виходить, рашку *буть санкціями, а вона помаленьку з під них виходить завдяки Україні, а це не правильно.
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18.09.2022 11:56 Ответить
Война Войной!А деньгу спасать нужно!
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18.09.2022 15:08 Ответить
 
 