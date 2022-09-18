19 900 30
"Бавовна" в Сватовом. Удар по автовокзалу, где проживали рашисты, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные нанесли точный удар по автовокзалу в Сватовом Луганской области, где базировались оккупанты.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Хлопок" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300…", – отметил он.
Топ комментарии
+32 Харьков Сумской
показать весь комментарий18.09.2022 12:22
+32 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий18.09.2022 12:25
+27 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.09.2022 12:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
нижнее - бавовнятко (русо истреблятко)))
Браво ЗСУ!!! На БІС!!!!!!!!!!!
Сватово в 14 км...!
Пишуть,що росіяни знають,що гинуть їхні солдати,тому охочих йти воювати невідомо за що,дуже мало...глубінка,зеки....
Але,були й протилежні думки зомбованих...
Був великий і високий зал очікування і 2-х поверхова частина, в якій був невеликий готельчик та кімнати відпочинку для водіїв міжміських автобусів. Навіть якщо кацапи не розмістились в залі очікування, то в двоповерховій частині їх повинно було бути не менше півтори сотень.