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Еще восемь судов с агрородукцией для стран Африки, Азии и Европы вышли из украинских портов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли "зерновым коридором" восемь судов с аграрной продукцией. Еще два ожидают своей очереди и благоприятных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в фейсбуке.

"18 сентября из портов Одесса, Черноморск и Южный запланирован отход 10 судов с169,3 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. К 10:00 утра из портов вышло восемь судов, а еще два – ждут свою очередь и благоприятные условия", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 3,7 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 165 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

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Еще восемь судов с агрородукцией для стран Африки, Азии и Европы вышли из украинских портов 01

Еще восемь судов с агрородукцией для стран Африки, Азии и Европы вышли из украинских портов 02

Еще восемь судов с агрородукцией для стран Африки, Азии и Европы вышли из украинских портов 03

Еще восемь судов с агрородукцией для стран Африки, Азии и Европы вышли из украинских портов 04
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а азовці та інші полонені вже, мабуть, нічого не очікують((.
ото поміняли 400 чол із 8000, та й по всьому.
про зерно зате ні на день не забувають.
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18.09.2022 12:35 Ответить
Звідки ти взяла 8000 тис.? Кацапська пропагандониха чи що?
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18.09.2022 14:22 Ответить
звідти. одних тільки азовців 2000.
Олег Котенко, уповноважений по зниклих безвісти, розказував, що зниклих безвісти близько 8000, не менше. із них більшість - у полоні. от і полічи. і ще 1000 в Ізоляції ще з до-війни сидить.
а тепер вибачайся давай.
я цікавлюся цим питанням, от і знаю. а ти - хамло. мабуть, виборець зеленського.
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19.09.2022 19:53 Ответить
ворді ж 2000
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19.09.2022 00:47 Ответить
нам то что с того? все зерно веревского с косюком
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18.09.2022 13:10 Ответить
Вже не їхнє. Його вже давно купили міжнародні картелі. Воно тільки зберігалось в зерносховищах (елеваторах), які переважно теж не належать українським підприємствам.
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18.09.2022 14:25 Ответить
пару суден ірану відправте, а то отощают і беспілотнікі раше не зроБЛЯТЬ
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18.09.2022 13:36 Ответить
вони зерно не їдять.
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18.09.2022 15:05 Ответить
А зерносховища вже знову заповнюються з шаленою швидкістю зерном нового урожаю. До елеваторів стоять кілометрові черги грузовиків-зерновозів.
Маю можливість спостерігати з вікон квартири заходи та виходи з порту балкерів та інших суховантажних суден.
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18.09.2022 14:20 Ответить
 
 