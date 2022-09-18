С народным героем, защитником Украины Романом Косенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 18 сентября, на Майдане Незалежности состоялось прощание с народным героем Украины Романом Косенко на псевдо "Яшка Цыганков".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Погиб герой 9 марта во время обороны Изюма от удара авиабомбы. Лишь 11 сентября, после деоккупации, героя удалось эвакуировать из-под завалов здания.
Похоронят защитника Украины сегодня на Аллее Славы Лесного Кладбища в Киеве.
Справка. Роман Косенко был активистом Майдана, участником войны против россиян с 2014 года. Воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", был командир 2-го штурмового батальона и командиром группы специального назначения А2077 (3-й полк спецназначения ССО ВСУ). В сентябре 2015 года Косенко был награжден знаком "Народный герой Украины".
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Царство небесне, це була Людина з великої літери, пом,ятаймо !Не пробачимо!
Післе загибелі таких Людей завжди хочется кричати на усі груди - полонених не беріть!
горить москалі у пеклі!
Він і кожний воїн наш загиблий на небесах.
Вірю, що сам Ісус вийшов йому на зустріч.
Дякую.
Герою Слава!
Співчуття рідним
Світла Пам'ять !!
А в цей час зелені гниди мародерствують на війні та ліплять із свого говнокомандуючого героя.
Все це дуже сумно.