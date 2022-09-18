РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14331 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 499 17
война (46615) Генштаб ВС (4262) военные учения (3279) Эстония (1160) ВСУ (5131)

Эстония помогает с тренировкой ВСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Эстония помогает учить военных Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ и опубликовал фото, предоставленные пресс-службой Штаба Сил обороны Эстонии.

"Эстония помогает с тренировкой Вооруженных Сил Украины. Благодарны за поддержку!" – говорится в сообщении.

На фото сняты этапы подготовки артиллеристов.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 480 человек, 217 вертолетов, 2 210 танков, 1 309 артсистем и 4 718 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Эстония помогает с тренировкой ВСУ, - Генштаб 01

Эстония помогает с тренировкой ВСУ, - Генштаб 02

Эстония помогает с тренировкой ВСУ, - Генштаб 03

Эстония помогает с тренировкой ВСУ, - Генштаб 04

Эстония помогает с тренировкой ВСУ, - Генштаб 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Щиро дякуємо нашим естонським друзям...
показать весь комментарий
18.09.2022 14:12
+4
Дякуємо, естонські браття!
показать весь комментарий
18.09.2022 15:18
+3
Значно безпечніше тренувати/навчати з 0 за кордонами України.
Повернуться під начало досвідчених україських вояків
показать весь комментарий
18.09.2022 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щиро дякуємо нашим естонським друзям...
показать весь комментарий
18.09.2022 14:12 Ответить
Значно безпечніше тренувати/навчати з 0 за кордонами України.
Повернуться під начало досвідчених україських вояків
показать весь комментарий
18.09.2022 14:40 Ответить
Вони навчають поводженню з західною зброєю, а не як на полі бою знищувати ворога. Різницю відчуваєш?
показать весь комментарий
18.09.2022 15:00 Ответить
Як казав ефрейтор Австро-Венгерской империи Адольф Шикльгрубер...впоследствии Адольф Гитлер,типа братан Вячеслава Молотова...,жаль что мое тяжёлое ранение и контузия на войне заставили закончить военную карьеру...
На войне,как на войне...у каждого своя рана...
показать весь комментарий
18.09.2022 15:00 Ответить
На війну він пішов добровольцем, був двічі поранений і нагороджений Залізним хрестом (I і II ступеня) та Хрестом з мечами за бойові заслуги (III ступеня
показать весь комментарий
18.09.2022 15:44 Ответить
Дякуємо, естонські браття!
показать весь комментарий
18.09.2022 15:18 Ответить
Я раньше думал, что выражение про "горячих финнских или эстонских парнях" - это просто прикол такой, а потом на практике убедился, что наследственные факторы и темперамент этнических групп - это серьезно. Видимо, у народов размерено живущих в условиях севера выработалась черта "экономии энергии" (для сохранения тепла), возможно были и другие причины!
показать весь комментарий
18.09.2022 18:59 Ответить
Спасибо Естонии!
показать весь комментарий
18.09.2022 23:11 Ответить
 
 