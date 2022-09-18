Эстония помогает с тренировкой ВСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Эстония помогает учить военных Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ и опубликовал фото, предоставленные пресс-службой Штаба Сил обороны Эстонии.

"Эстония помогает с тренировкой Вооруженных Сил Украины. Благодарны за поддержку!" – говорится в сообщении.

На фото сняты этапы подготовки артиллеристов.

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