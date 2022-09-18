"Екатерина = Путин": одесситы вышли на протест против памятника Екатерине II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Одессе украинцы требуют снести памятник российской императрице Екатерине II.
В Одессе у памятника Екатерине II собрались люди на акцию протеста. Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Люди принесли плакаты и выстроились у подножия памятника. Они выкрикивали лозунги: "Слава Україні!", "Путін х*йло", "Труханов - чорт!" Комментировать свои действия участники отказались.
К участникам акции подошли полицейские, после общения с которыми люди с плакатами разошлись.
Напомним, петиция за снос памятника российской императрице Екатерине II в Одессе набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе. Однако мэр города Геннадий Труханов заявил, что он против сноса памятника, а Одесса – "интернациональный город".
Пожалуйста, подождите...
А має вийти 100 тис.
і скинув координати цілі
далі дурні орки все зроблять самі
одесіти, подумайте, скільки ви вже заплатилди життями та руйнуваннями і за що ?
ось за цю курву із її руZZкім міром !
згоден!
після такої "численної" акції буйло буде ще більше пускати слюні на Одесу:
"Одесса - русский город !"
а що, хіба не так, шановні одесіти-під-ракетами ?
.
(Ми -Миколаївці).
Це не просто пояснити людям, як живеться там, де кожна нiч може бути останньою.
I так, проблема не в Катеринi II. Ця шлюха жила 250 рокiв потому, строки давнини вже давно вичерпанi. Краще б мiтингували проти президента Украiни А. Ермака, в нього бiльше косякiв перед Украiною, анiж у Катьки.
Тим більш, коли я пишу чи кажу звідки я (мікрорайонно), то усі офігівають. А є в місті ще зашкварні місця.
Я живу бiля Могилянки. А ти з Октябрьського ?)
ганьба "вільному місту" продуманих кріпаків
Міський голова Одеси Геннадій Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.
Відповідне рішення 13 вересня 2017 року ухвалив Сергієво-Посадський міський суд Московської області.
Він, за позовом самого Труханова, визнав незаконними рішення про видачу йому російських паспортів та недійсними самі документи.
Мер Одеси заявив суду, що має громадянство України і нібито ніколи не звертався за російським.Він каже, що про свій паспорт РФ дізнався з мережі Інтернет, ініціював перевірку, і виявив, що на його ім'я був виданий паспорт, який пізніше двічі замінювали.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/14/7206684/
ЧЕТВЕР, 14 ЛЮТОГО 2019, 18:49
А не українці - не вимагають, захищаючи пам'ятник вбивцям українського народу.
але не забувайте фотографувати поліцейських, якщо вони порушують закон , їх потім потрібно буде судити , щоб вони не лишились працювати і нести загрозу національним інтересам Укоаїни
Американська публіцистка Енн Епплбаум, авторка таких книг як "Гулаг", "Червоний голод: сталінська війна проти України", в інтерв'ю ВВС News Україна висловила переконання, що західна допомога Україні не послабшає.
Вона також пояснила, що "рашизм" краще, ніж "фашизм", окреслює ідеологію і методи дій путінської Росії в Україні.
Розгорнуту Путіним війну проти України вона вважає геноцидною війною на винищення, а самого російського лідера - найбільшим воєнним злочинцем ХХІ століття.
дивіться відео від ВВС за вищенаведеною ссиллю
туристів із всіх кінців світу попре в Одесу
- чому істукан цієї курви ще й досі в Україні?
заняться нечем больше.
цього навіть кацапи не заперечують. Які "отци основатєлі" нафіг.
Навіть війна нічого не змінила.
До одеситів "катеринофілів"хоч доходе кого вони захищають - тітка
на грунті сексу зїхала з катушок, як що про ії пригоди знімати відео, то
там будет ценз +27 років, бо втіхи з конем це вам не ватна казка
Руцкий нацицкий лоби засил и блее якисть шо то " интер мисто " - бере интер под мышко и вон сам по слиду и курсу руцкого коробля . Одесса е и буде Украинским. Вон на хй сучку катьку с Одессы , Симферополя и Краснодара . Биляяяа . Як бил бы я здоров и молодод и одеситом - эскаватором за волосы стянул бы под колёса как под того конячку и ковшом разок долбанул .