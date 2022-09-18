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обстрел (20097) Сумская область (1836) фермер (141) Живицкий Дмитрий (242)

Российские оккупанты обстреляли Сумщину: есть погибший, пострадала ферма. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне обстреляли Сумскую область. Всего было 52 прилета. Вследствие атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

После 16:30 россияне обстреляли село Волфино Белопольской громады со ствольной артиллерии. В общей сложности было 6 прилетов. С 17:45 до 18:00 оккупанты продолжили обстрел села из миномета. Было 46 прилетов.

Вследствие обстрелов погиб местный житель - мужчина 1940 года рождения.

Кроме того, существенно пострадала местная ферма. Вследствие обстрела погибли около 100 свиней и одна лошадь. Были повреждены два зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные постройки. Также повреждены три колесных трактора и автомобиль ЗИЛ.

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Российские оккупанты обстреляли Сумщину: есть погибший, пострадала ферма 01


Российские оккупанты обстреляли Сумщину: есть погибший, пострадала ферма 02

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Российские оккупанты обстреляли Сумщину: есть погибший, пострадала ферма 03


Российские оккупанты обстреляли Сумщину: есть погибший, пострадала ферма 04
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Я так розумію , що саме на цьому напрямку кацапам ніхто не відповідає по їх територіям артою ?
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18.09.2022 21:58 Ответить
Ви помиляєтесь. Відповідь завжди більш чим адекватна.
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18.09.2022 22:25 Ответить
Какая?
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18.09.2022 22:43 Ответить
Коржа похейтили.
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19.09.2022 01:03 Ответить
Выборы без выбора
Суд без правосудия
Полиция без чести
Армия агрессор
Парламент без дискуссий
Бизнес без конкуренции
СМИ без правды
Спорт без символики
Церковь без Бога
Президент без морали
Страна без будущего
Это - россия 🇷🇺..
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18.09.2022 22:11 Ответить
Понятно, зеленые сопли боятся нанести ответку по Брянской области! В ОП дефицит памперсов! Все памперсы использовали херои Обдристович и Подоляк!
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18.09.2022 22:18 Ответить
Сумщину сьогодні і негода потріпала і русня не відставала...
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18.09.2022 22:28 Ответить
"Гадкие удары россии по мирным объектам и населению в Украине будут продолжаться до тех пор, пока война по полной программе не будет перенесена на территорию российской федерации."

Игорь Яковенко, политолог
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18.09.2022 22:57 Ответить
Роzіяни, в чому сенс таких дій? Ви що, занадто багаті і безсмертні?
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18.09.2022 23:11 Ответить
 
 