Российские оккупанты обстреляли Сумщину: есть погибший, пострадала ферма. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне обстреляли Сумскую область. Всего было 52 прилета. Вследствие атаки погиб мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
После 16:30 россияне обстреляли село Волфино Белопольской громады со ствольной артиллерии. В общей сложности было 6 прилетов. С 17:45 до 18:00 оккупанты продолжили обстрел села из миномета. Было 46 прилетов.
Вследствие обстрелов погиб местный житель - мужчина 1940 года рождения.
Кроме того, существенно пострадала местная ферма. Вследствие обстрела погибли около 100 свиней и одна лошадь. Были повреждены два зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные постройки. Также повреждены три колесных трактора и автомобиль ЗИЛ.
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