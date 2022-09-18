На Харьковщине ВСУ захватили элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн. ФОТОрепортаж

В Харьковской области украинские военные захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает портал Милитарный, передает Цензор.НЕТ.

Фотографии с захваченным танком обнародовал украинский танкист на своем канале Shawshank Redemption, пишет портал.

Танк Т-90М "Прорыв" попал к украинским военным без видимых повреждений.

Скорее всего, танк был брошен российскими военными во время спешного отступления из Харьковской области.

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Также захваченный танк оснащен комплексом средств снижения заметности, известным под названием "Накидка". Комплекс средств снижения заметности "Накидка" представляет собой набор чехлов из радиопоглощающего материала и секций для покрытия боевой машины.







































Напомним, 4 мая в бою под Старым Салтовом был уничтожен элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн.

Т-90М "Прорыв" (объект 188М) был разработан в рамках ОКР "Прорыв-3" и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72. Эти боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Танки были оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. На танке устанавливаются противокумулятивные экраны и система динамической защиты "Реликта". Также он может быть оборудован комплексом активной защиты "Арена-М". Российская армия получила первую партию этих танков только в 2020 году.