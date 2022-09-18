На Харьковщине ВСУ захватили элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Харьковской области украинские военные захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв".
Об этом сообщает портал Милитарный, передает Цензор.НЕТ.
Фотографии с захваченным танком обнародовал украинский танкист на своем канале Shawshank Redemption, пишет портал.
Танк Т-90М "Прорыв" попал к украинским военным без видимых повреждений.
Скорее всего, танк был брошен российскими военными во время спешного отступления из Харьковской области.
Также захваченный танк оснащен комплексом средств снижения заметности, известным под названием "Накидка". Комплекс средств снижения заметности "Накидка" представляет собой набор чехлов из радиопоглощающего материала и секций для покрытия боевой машины.
Напомним, 4 мая в бою под Старым Салтовом был уничтожен элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн.
Т-90М "Прорыв" (объект 188М) был разработан в рамках ОКР "Прорыв-3" и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72. Эти боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Танки были оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. На танке устанавливаются противокумулятивные экраны и система динамической защиты "Реликта". Также он может быть оборудован комплексом активной защиты "Арена-М". Российская армия получила первую партию этих танков только в 2020 году.
Пожалуйста, подождите...
За такі гроші всередині має ьути як в теслі)
А техніка безпеки не має значення ? Танки вони такі ... тверді, з заліза зроблені ...
Хотя уже (если была бы настоящая конкуренция) БПЛА уже бы давно оставили без работы (дорогих и уязвимых летчиков), не вижу особых технических проблем (кроме дешевизны человеческого ШАШЛЫКА), чтоб и танки тоже сделать без экипажа внутри.
І кого весь цей час боявся Захід з такою дубовою технікою минулого сторіччя ❓
Т-90М "Прорив" (об'єкт 188М) було розроблено в рамках ДКР "Прорив-3" і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці бойові машини отримали принципово нову башню та потужніший двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння будь-якої доби. На танку встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту "Релікту". Також він може бути обладнаний комплексом активного захисту "Арена-М". Російська армія отримала першу партію цих танків тільки у 2020 році. Джерело: https://censor.net/ua/p3367979
1) Танк має низький профіль по заказу радянськиї геніїв війни, тому більш трьох членів екіпажу туди не влазе, автомат заряджання не компенсує відсутності 4 члена екіпажу
2) Танк не має окремих броньованих переборок боєкомплекту від екіпажу, у разі враження боєкомплекту екіпаж горить разом з танком
3) Не головне, але - цей танк цілком радянський і не пристасований для комфорту екіпажу, на відміну від Абрамсів, Челенджерів, Меркав
4) Тільки командирські танки озброєні активним захистом типу "Штора" та інщі, захист танк у плані активної броні у далекому минулому, як що рівняти з Меркавами, Челенжерами.
Тому що Т 72, що його модифікація Т 90 по ******** стандартам це лайно. Оплот краще значно.