В массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Сегодня в Изюме следствие эксгумировало тело гражданского мужчины со следами пыток. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
У него, сообщил судмедэксперт после визуального осмотра, были связаны руки за спиной и отрезана мошонка, пишут Ґрати, передает Цензор.НЕТ.
Личность мужчины и его возраст на данный момент не установлены. Тело находилось в могиле с номером 91.
Эксгумация продолжается второй день. На окраине Изюма обнаружили захоронение почти из 500 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма русской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.
Пожалуйста, подождите...
... І це, насправді, лякає...
згорток...Боюся думати,що то мати пригортае до себе немовля... 😰😠
За кожну замучену, вбиту, згвалтовану людину.
Прошу, дай їм стільки, скільки вони зробили, скільки заслуговують - не більше, але й не менше.
І виконавцям, і тим хто сприяв або допускав таке звірство.
І тим, хто давав накази.
КОЖНОМУ
суки кацапські, щоб ви всі повиздихали
рекрмендую : КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ?
Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
Лариса Шевченко
Доказательством андрофагии сейчас есть сжигание заживо лошадей на окупированой територии!!! Ну вот зачем??? Ну выпустили бы лошадей из загона и пусть гуляют, они же не враги !!! нет, надо жечь ВСЕ живое!!!
К Н5
«Глядя на русских, ясно понимаешь, что это племя пока не развилось до конца. Русские - еще не вполне люди. Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла». - Жюль Мишле, французский историк. Столько лет прошло,ничего не поменялось........
Владислав
Пане Олександре, історія андрофагів відповідає ще на одне питання:"Чому на території Залісся ніколи не було слов'ян?" А яка нормальна людина туди попреться? Якщо тебе не з'їдять, то накормлять небіжчика м'ясом або м'ясом людини! Кому це сподобається? Нікому! Тому наш князь Ярослав туди тільки "татей"(вбивць) вигоняв. Нормальна людина серед людожерів жити не зможе!
Победоносная Сила
Не впервые слышу про отставание в эволюции залесья. Многие историки говорят давно об этом.
Росіяни закатували чергового українського військового полоненого. Ймовірно батальон РФ Ахмат. Відрізали нашому військовому геніталії. Зв'язали руки, кляп в роті чи земля. І канцелярським ножем, знімаючи на телефон, проробили екзикуцію. Я подивився таких відео злочинів росіян багато, з різних частин світу. Тому, не вважаю доцільним брати росіян в полон. Тільки якщо самі здаються з технікою. А так в полон брати не варто. Їх просто треба нищити. Хоча і це для них занадто гарно. А обмінний фонд робити тільки з тих, кому за 40-50. Нема чого туди молодь повертати. Треба завершувати цю історію. Це війна на знищення. Або ми, або вони.
Джерело: https://censor.net/ua/b3357236
Но надеятся на аоддержку нечего. Уже сейчас мы можем видеть кучу видео, на которых украинцы снимают ******** русню, но не более. Даже не ****** их. Хотя можно узнать кто, и где тусуется и прирезать на тёмной улице, или отравить в кафешке, задушить в туалете, сбить случайно на машине, или скинуть с моста случайно проходивши рядом в определенном месте.
Только правильный ответ на поверхности - они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не будет внушать им страх. На уровне генов и подсознания
До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице
Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло...(с)\текст оригинальный...\
хоча зліпив все до купи... садисти, терористи. Іди розберись з термінами і в своїй голові, потім коментуй такі важливі речі.
а взагалі то ти, я бачу, взагалі історії не знаєш. Козаки були мирні хлопи, однак на кіл садили ворога швидко і без соплів.
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
слів , а стає моторошно 😡
Невже все це відбувається з нами на нашій землі ?
Всіх орків , які прийдуть до нас , потрібно просто вбити 😠
а про Чечню и Сирию мир молчал - орки там тоже творили ад
Ну ничего, Земля - круглая . . .