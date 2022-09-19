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Войска РФ трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по двум громадам на Днепропетровщине, выпустили более 40 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграме.

"Снова под вражеским прицелом Никопольский район. Россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской и Марганецкой громадам. Выпустили более 40 снарядов. Предварительно люди не пострадали.

В Никополе и в его окрестностях российские снаряды изуродовали до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач.

В Марганецкой громаде обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных районах ночью раздавались сирены, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно.

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Войска РФ трижды ударили из тяжелой артиллерии и Градов по двум громадам на Днепропетровщине, выпустили более 40 снарядов, - Резниченко 01

Войска РФ трижды ударили из тяжелой артиллерии и Градов по двум громадам на Днепропетровщине, выпустили более 40 снарядов, - Резниченко 02

Войска РФ трижды ударили из тяжелой артиллерии и Градов по двум громадам на Днепропетровщине, выпустили более 40 снарядов, - Резниченко 03
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Кацапские твари это сделали потому что получают звиздюль от ВСУ по всем направлениям, а ответить не могут, вот на гражданских и вымещают свою зверинную злобу.
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19.09.2022 07:45 Ответить
Кацапські тварі прийшли сюди щоб нищити. Все одне що і як. І ці обстріли це не вимищування злоби, це їх першочергова мета.
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19.09.2022 08:33 Ответить
40 снарядів, плюс ракети "градів".
Нас сповіщають про кількість обстрілів, кількість вистріляних ворогом снарядів, подробиці про руйнування, тощо. Але люди бажають знати не тільки це, а й про відплату за це, про вогонь у відповідь по тих, хто стріляє по мирних. А цього в новинах немає, немов вогонь у відповідь не відкривають зовсім. Але ж це не так, то й розкажіть.
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19.09.2022 08:55 Ответить
 
 