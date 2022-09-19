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война (46661) Николаев (2008) обстрел (20119) Сенкевич (181)

Рашисты обстреляли Николаев. Одна из ракет попала во двор частного дома, - Сенкевич. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня после полуночи Николаев подвергся обстрелам.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал.

"Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети. Ремонтная бригада "Николаевэлектротранса" уже работает на месте. Сейчас обследуем район обстрела. Больше информации сообщу вам позже", - информирует Сенкевич.

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Рашисты обстреляли Николаев. Одна из ракет попала во двор частного дома, - Сенкевич 01
Рашисты обстреляли Николаев. Одна из ракет попала во двор частного дома, - Сенкевич 02
Рашисты обстреляли Николаев. Одна из ракет попала во двор частного дома, - Сенкевич 03
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Дом от хозяйственной постройки отличаешь ?
Дом и его стены выстояли !!!
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19.09.2022 08:38 Ответить
У вас в кацапii вже снiг лежит? Якраз великий кагал кацапiв встав на лижi на Харкiвщинi...Найближчим часом зустрiчайте "бiатлонiстiв" i з Херсонщини..
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19.09.2022 08:44 Ответить
Люди всю жизнь строили этот дом, где воспитывали своих детей, все у них было хорошо. Но вот пришел русский мир и их "освободил". Вместо дома теперь сплошные развалины. Семья в беженцах. Ни двора, ни дома у них больше нет. Притом русский мир стремиться "освободить" не только Украину, но и Европу. Поэтому у Украины и цивилизованного мира нет другого пути, как победить и уничтожить русский мир вместе с Путиным.
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19.09.2022 08:40 Ответить
 
 