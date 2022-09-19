Рашисты обстреляли Николаев. Одна из ракет попала во двор частного дома, - Сенкевич. ФОТО

Сегодня после полуночи Николаев подвергся обстрелам.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал.

"Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети. Ремонтная бригада "Николаевэлектротранса" уже работает на месте. Сейчас обследуем район обстрела. Больше информации сообщу вам позже", - информирует Сенкевич.

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