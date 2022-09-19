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Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Обстреливая АЭС, Россия подвергает опасности весь мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевщина. Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна", - напоминает Зеленский.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно", - добавляет глава государства.

Также смотрите: Рашисты обстреляли Николаев. Одна из ракет попала во двор частного дома, - Сенкевич. ФОТО

Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно 01
Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно 02
Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно 03
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Топ комментарии
+21
Асфальтована дорога їх не зупинила, може Шашличок спробуй Вовчік......
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19.09.2022 09:50
+14
Я думаю, обстрілюючи атомні станції,

кацапи вивчають реакцію світової спільноти щодо ядерної небезпеки,
та потенційного застосування тактичної ядерної зброї.
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19.09.2022 09:54
+12
Відповідати треба далекобійними ракетами. Наприклад: потопити ракетні лодки на Чорному морі. Не розуміють ці поци по іншому.
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19.09.2022 09:57
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etu nedostarnu pod nazvoi rashka treba likviduvati. na sovsem. polnostju.🤬🤬🤬
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19.09.2022 09:50 Ответить
Асфальтована дорога їх не зупинила, може Шашличок спробуй Вовчік......
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19.09.2022 09:50 Ответить
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19.09.2022 09:54 Ответить
👍👍🤣🤣
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19.09.2022 09:56 Ответить
наівеличніший ЛІДОР, писати на украінській, виявляється - НЕ ВМІЄ!!!!!! а як жиш УКРАІНСЬКИЙ диплом йурыста отримав??????? 🤣🤣🤣🤣👍👍
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19.09.2022 10:04 Ответить
То англійска - співчуття бритам пише, юрист-гопнік.
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19.09.2022 10:19 Ответить
Да не п***ди ты уже. Зеленые тарифы и евробляхи тоже рашистов не остановили
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19.09.2022 09:56 Ответить
Valter Valter зато Сугни й Сапсан зупиняють, Вільха й Непту.
А безвіз врятував життя багатьом теж.
Й якби хтось не велике крадівництвом займався а розвитком ЗСУ можно було ще більше життів зберегти..... а ще пошкодження ППО України зняттям клістронів й розминування Півдня.
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19.09.2022 13:18 Ответить
Боягузи у керуванні з одного боку й схиблений ***** син сатани з іньшого довести можуть світ до катастрофи.
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19.09.2022 09:52 Ответить
Я думаю, обстрілюючи атомні станції,

кацапи вивчають реакцію світової спільноти щодо ядерної небезпеки,
та потенційного застосування тактичної ядерної зброї.
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19.09.2022 09:54 Ответить
Відповідати треба далекобійними ракетами. Наприклад: потопити ракетні лодки на Чорному морі. Не розуміють ці поци по іншому.
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19.09.2022 09:57 Ответить
Судячи по реакції ООН-вона схвалює.
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19.09.2022 10:01 Ответить
Если они загадят нашу землю, придется забрать ихнюю. До камчатки. Тем, кто останется цел.
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19.09.2022 10:04 Ответить
оманськийкнур......тобі то ,що...
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19.09.2022 10:01 Ответить
Меньше сотрясай воздух и прикажи армии окружить и освободить ЗАЭС, которую под твоим же "чутким и прозорливым" руководством и политики закатывания бюджета в асфальт (во всех смыслах), а не укреплении и мобилизации армии накануне ОЧЕНЬ верояной войны, была благополучно ПРОСРАНА), иначе никак не получится!
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19.09.2022 10:09 Ответить
Немало людей еще умрут за политических ошибок "миролюбия сранного голубя", но еще больше, если и дальше продолжать сопли распускать и нюни тянуть!
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19.09.2022 10:13 Ответить
Ви московит?У нас парламентсько-президентська країна.На відміну від московії,у нас не приймає рішення тільки одна людина.Відповідальність теж колективна на відміну від вашої "вєлікої родіни".
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19.09.2022 11:46 Ответить
Обізвати "братів" скотами - тварин образити; сволотою в людскій істоті - так не всі ж люди на землі такі, а нецензурною лайкою я в соцмережі не вважаю за потрібне( і без мене досить). То слів не доберу. Але одне знаю - Бог не палкою бити буде!
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19.09.2022 10:14 Ответить
Бог буде судити всіх, і судитимк справедливо, у Нього нема націй, а є злі та добрі люди
На жаль добрих обмаль
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19.09.2022 10:34 Ответить
Чому треба негайно закрити 3-й блок ЮУ АЕС.
Три роки тому ніхто не хотів слухать
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19.09.2022 10:43 Ответить
На це треба відповісти превентивним атомним ударом по базах зберігання атомних зарядів рф.

Інакше наступним кроком перевірки меж буде застосування росією тактичного ядерного заряду.
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19.09.2022 10:47 Ответить
...а хто відповість ? коли ви забули ,нагадую - Україну ЯЗ позбавили малороси Кравчук і Кучма.А малорос Зеленський ,згорнув вітчизняну програму виготовлення ракет малої дальності,добив український оборонпром,скоротив ,у час війни ? армію на 40 тис,зняв ,на велике крадівництво,з армії 50 млрд грн фінансування,розмінував кримський перешийок,в результаті чого ВСЯ Херсонська обл і значна частина Запорізької обл потрапили в окупацію,разом з ЗАЕС...
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19.09.2022 11:08 Ответить
Ті хто брав на себе зобов'язання та давав гарантії. Інакше ця цивілізація на планеті приречена.
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19.09.2022 11:11 Ответить
 
 