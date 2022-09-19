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Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Обстреливая АЭС, Россия подвергает опасности весь мир.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Николаевщина. Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна", - напоминает Зеленский.
"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно", - добавляет глава государства.
Топ комментарии
+21 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий19.09.2022 09:50
+14 Yevgen Shevchenko
показать весь комментарий19.09.2022 09:54
+12 Микола Мазуренко
показать весь комментарий19.09.2022 09:57
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Пожалуйста, подождите...
А безвіз врятував життя багатьом теж.
Й якби хтось не велике крадівництвом займався а розвитком ЗСУ можно було ще більше життів зберегти..... а ще пошкодження ППО України зняттям клістронів й розминування Півдня.
кацапи вивчають реакцію світової спільноти щодо ядерної небезпеки,
та потенційного застосування тактичної ядерної зброї.
На жаль добрих обмаль
Три роки тому ніхто не хотів слухать
Інакше наступним кроком перевірки меж буде застосування росією тактичного ядерного заряду.