Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в здание колледжа, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Прошлой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ночью вновь нанесли ракетный удар по Краматорску - повредили здание колледжа", - написал он.
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