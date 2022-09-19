Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в здание колледжа, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ночью вновь нанесли ракетный удар по Краматорску - повредили здание колледжа", - написал он.

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