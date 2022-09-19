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Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в здание колледжа, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прошлой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ночью вновь нанесли ракетный удар по Краматорску - повредили здание колледжа", - написал он.

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Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в здание колледжа, - мэр Гончаренко 01

Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в здание колледжа, - мэр Гончаренко 02

Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в здание колледжа, - мэр Гончаренко 03
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***** ідіоти. Якщо будівля ціла то фото викладати не треба. Гобліни ще раз будуть пробувати бити.

Краще викладати фейки коли будівля зруйнована чи навпаки коли ціла то давати колаж...
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19.09.2022 10:46 Ответить
 
 