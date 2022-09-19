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Разоблачены два жителя Покровска, которые воевали на стороне террористов под руководством "Моторолы". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам Украины в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, в июне 2014 года двое жителей г. Покровска вступили в ряды террористической организации "ДНР", а именно – подразделения "Славянская бригада", одним из руководителей которой был ныне погибший боевик "Моторола".
Получив позывные "Бэтмен" и "Вой", подозреваемые заняли должности наводчиков миномета и непосредственно участвовали в вооруженном сопротивлении подразделениям ВСУ и другим военным формированиям Украины, задействованным в проведении антитеррористической операции на территории населенных пунктов Славянск, Николаевка и Семеновка.

В июле того же года подозреваемые были направлены на боевое дежурство в здание одного из учебных заведений г. Донецка, но они скрылись с места дислокации и вернулись на свободную от террористов территорию в Покровск", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года их разоблачили правоохранители. В настоящее время судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Разоблачены два жителя Покровска, которые воевали на стороне террористов под руководством Моторолы 01
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Відправити покидьків услід за Моторилом.
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19.09.2022 10:15 Ответить
из за этих ублюдков, и их призывов пуйла ввести войска, по сути все и началось, десятки тысяч жертв среди украинцев,уничтоженые города и села, по большому счету это на их совести, для таких нужна очень строгая мера наказания
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19.09.2022 10:16 Ответить
Пане Андрію,їх покарати-нема поблем.Але "русскій мір" і "***** введи війська" хотіли не вони.Зарештованим все було до ліктаря.Могли б крикнути -"Обама прийди".Я це до того, що не заарештовані організатори цих лозунгів,референдумів.А багато з них зараз кричать про зраду,про те що Україну вже продали...Це якийсь сюр,відігруватись на придурках і на них показувати про невідворотність покарання.Що з Штепою,що з Єфрємовим?
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19.09.2022 11:42 Ответить
На время военного положения ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА регулировать нужно указами верховного главнокомандующего, а после войны КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ страны и реформировать ГРАЖДАВНСТВО (до фактической картины)!
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19.09.2022 10:23 Ответить
Та да.После шабаша в Северодонецке в 2004 году,много долбодятлов Украины переметнулись в идею Йосифа Кабздона бредовые идею рабZkого мира Дугина и прочего Отребья мавзолейного...
18 лет по факту прошло.. уже родилось новое поколение....для нового рюZkoго мирка вонючего...
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19.09.2022 10:28 Ответить
Вспомнив Дугина где то горько заплакала Люся Абдристович.

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19.09.2022 10:56 Ответить
З таким же успіхом ви могли сфоткати їхні жопи, зареткшувати і виставити нам на показ.
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19.09.2022 10:43 Ответить
Ну що за маразм із розмиттям облич терористів. Міняйте ***** закони.

Ви ще так фотороботи почніть заблюрувати.
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19.09.2022 10:43 Ответить
 
 