Разоблачены два жителя Покровска, которые воевали на стороне террористов под руководством "Моторолы". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам Украины в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, в июне 2014 года двое жителей г. Покровска вступили в ряды террористической организации "ДНР", а именно – подразделения "Славянская бригада", одним из руководителей которой был ныне погибший боевик "Моторола".
Получив позывные "Бэтмен" и "Вой", подозреваемые заняли должности наводчиков миномета и непосредственно участвовали в вооруженном сопротивлении подразделениям ВСУ и другим военным формированиям Украины, задействованным в проведении антитеррористической операции на территории населенных пунктов Славянск, Николаевка и Семеновка.
В июле того же года подозреваемые были направлены на боевое дежурство в здание одного из учебных заведений г. Донецка, но они скрылись с места дислокации и вернулись на свободную от террористов территорию в Покровск", - говорится в сообщении.
В сентябре 2022 года их разоблачили правоохранители. В настоящее время судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
18 лет по факту прошло.. уже родилось новое поколение....для нового рюZkoго мирка вонючего...
Ви ще так фотороботи почніть заблюрувати.