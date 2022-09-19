Разоблачены два жителя Покровска, которые воевали на стороне террористов под руководством "Моторолы". ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам Украины в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, в июне 2014 года двое жителей г. Покровска вступили в ряды террористической организации "ДНР", а именно – подразделения "Славянская бригада", одним из руководителей которой был ныне погибший боевик "Моторола".

Получив позывные "Бэтмен" и "Вой", подозреваемые заняли должности наводчиков миномета и непосредственно участвовали в вооруженном сопротивлении подразделениям ВСУ и другим военным формированиям Украины, задействованным в проведении антитеррористической операции на территории населенных пунктов Славянск, Николаевка и Семеновка.

В июле того же года подозреваемые были направлены на боевое дежурство в здание одного из учебных заведений г. Донецка, но они скрылись с места дислокации и вернулись на свободную от террористов территорию в Покровск", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года их разоблачили правоохранители. В настоящее время судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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