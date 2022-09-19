Ночь в Донецкой области: Авдеевка подверглась массированному артобстрелу, по Торецку нанесен авиаудар. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают бить по Донетчине с артиллерии, авиации и ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под утро вновь массированному артобстрелу подверглась Авдеевка - пострадала центральная часть города. Информация о жертвах не поступала, объемы разрушений устанавливаются.

"Ракетный удар россияне нанесли по Краматорску - повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших", - отмечает Кириленко.

Также сообщается, что около 2 ночи Торецк потерпел авиаудар.

"Россияне попали в частный сектор - убили 1 человека, повредили дома. Кроме того, накануне днем ​​Торецк потерпел артобстрел - снова пострадала школа №1 - филиал опорной школы №6. Также на территории громады ночью россияне разрушили школу №18 в Нью-Йорке" , – информирует глава региона.

"Ежедневно россияне бьют по гражданским объектам, пытаясь нанести наибольший вред. Остаться в области означает подвергать себя неоправданному риску. Эвакуируйтесь вовремя!", - обращается он к жителям Донецкой области.

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