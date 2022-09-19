ВСУ затрофеили вражеский склад ракет к РСЗО БМ-21 "Град". ФОТО

Защитники Украины захватили как трофей вражеский склад ракет к РСЗО БМ-21 "Град".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Враг оставил нам склад ракет к РСЗО БМ-21 "Град". Обязательно все вернем", - говорится в сообщении.

На каком направлении это произошло, не отмечается.

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