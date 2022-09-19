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ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области Государственное бюро расследований обнаружило запасной командный пункт русских захватчиков с арсеналом боеприпасов и техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщает в телеграме.

"Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях работники ГБР также обнаруживают интересные находки. В частности, на окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ. Его соответствующим образом оккупанты оборудовали в одном из домов", - говорится в сообщении.

Среди прочего россияне стянули в пункт целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном.

При отработке объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

Также в подвале был и запас продовольствия, которое захватчики изымали у местных жителей.

Кроме того, ГБР обнаружило две боевые машины пехоты с боекомплектами.

Отмечено, что изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям Вооруженных сил Украины.

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ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 01

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 02

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 03

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 04

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 05

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 06

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 07

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 08

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 09

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 10
ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 11

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 12

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 13

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 14

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 15

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 16
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Топ комментарии
+27
Склад *********** і командний пункт в одному місці це геніально, аби два рази не наводитись.
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19.09.2022 11:58
+26
Це не знімає питання, чому ДБР Зелупи та Татарова залишило наші ППО без клістронів напередодні казламордого вторгнення
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19.09.2022 12:00
+23
тільки ж не конфісковуйте, як клістрони
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19.09.2022 11:54
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Оце - ленд-ліз так ленд-ліз.
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19.09.2022 11:54 Ответить
тільки ж не конфісковуйте, як клістрони
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19.09.2022 11:54 Ответить
Зазначається, що вилучені ********** та техніку ДБР передало підрозділам Збройних сил України. Джерело: https://censor.net/ua/p3368065
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19.09.2022 11:56 Ответить
Це не знімає питання, чому ДБР Зелупи та Татарова залишило наші ППО без клістронів напередодні казламордого вторгнення
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19.09.2022 12:00 Ответить
Звісно не знімає. Але я до того, що окрім заголовків корисно ще й саму новину читати.
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19.09.2022 12:06 Ответить
Читання цієї новини не знімає питання до дій ДБР в минулому, а тому будь-яка особа має право нагадати, чому наше ППО було без клітронів і завдяки кому. Випадок передачі зброї в Балаклії не є "прощенням" за клістрони
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19.09.2022 12:13 Ответить
Тим більше що хтось з місцевих жителів повідомив про місцезнаходження цього об'єкту, а ДБР тільки записали собі "галочку".
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19.09.2022 12:31 Ответить
То як би сказати ДБР взяло на себе функції ВІЙСКОВОЇ розвідки чи то пак як совітський "смерш". А Пашинського і Таню Чорновол вже не пресують? І після візитів їхніх клерків на об"єкти вже кацапські ракети не прилітають?
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19.09.2022 12:31 Ответить
я читав новину. Але вже з репутацією ДБР можна очікувати відкриття впровадження за неналежний облік отриманих ***********. Чи "самовільне" привласнення.
Справи Кривоноса, Чорновол - чудове тому підтвердження.
Ця шарашка татарівська немає авторитету.
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19.09.2022 13:17 Ответить
хлопці повертайте це ім усе
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19.09.2022 11:56 Ответить
а при чому там цi у#бани з ДБР? - як орки втiкли то i вони хоробрими стали.
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19.09.2022 11:57 Ответить
Главное это все нужно вернуть мокшам взад
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19.09.2022 11:58 Ответить
Най буде(с)
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19.09.2022 11:58 Ответить
Склад *********** і командний пункт в одному місці це геніально, аби два рази не наводитись.
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19.09.2022 11:58 Ответить
Це ноу-хау "найсильнішої" армії світу від Кужугетовича.
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19.09.2022 12:05 Ответить
Це могли виявити тільки зрадники з ДБР ?
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19.09.2022 12:06 Ответить
Та невже все ДБР складається зі зрадників?!
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19.09.2022 12:13 Ответить
Все.
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19.09.2022 12:14 Ответить
Я на 100% впевнений що вони нічого не виявили а проїхали на повідомлене їм нашими віськовими місце як тільки памперси поміняли і в Балаклії стало безпечно.
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19.09.2022 12:14 Ответить
Так вони з "господарів" своїх приклад беруть! ГО "Громади" з Порошенком готують на зиму "буржуйки" для ЗСУ, закупають техніку, а "блазенята" видають її за своє та піаряться на цьому!
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19.09.2022 12:28 Ответить
Скоріш за все так воно і є як ви повіли.
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19.09.2022 12:33 Ответить
Як же вони, суки, до війни готувались - це ж скільки техніки, бк та іншого військового спорядження у них було і ще залишається? А ми - асфальт для їхньої бронетехніки укладали, допомагали, бл@дь
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19.09.2022 12:11 Ответить
Росія до війни готується завжди - сотнями років! Тільки от коли доходить справа до війни - так вони "неготові" При Петрі І пішли воювать - виявилося що луки зі стрілами "вийшли з вжитку" а дворянське ополчення не годиться для бою з регулярними військами Почали воювать з турками - коней і кораблів не вистачило -якби не запорожці то гнали-б турки Суворова аж до Москви Щоб "звільнить" Болгарію Олександр ІІІ взяв займ у західних банках Розплачувалася уся імперія - зерном В результаті - голод у Поволжі і сотні тисяч померлих Що робилося в російсько-японську - прекрасно описав Ігнатьєв у 50 лет в строю" Там же можна прочитать про "готовність" Росії до І Світової Подібна картина і при періоді СРСР
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19.09.2022 12:40 Ответить
Олександр ІІІ не тільки зерном розплатився, ще й Аляску на додачу віддав.
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19.09.2022 14:12 Ответить
Ви царів сплутали! Аляску продавав Олександр Другий, а не Третій!
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19.09.2022 14:22 Ответить
Дякую за уважність.Так, сплутала, що в даному випадку було неважко. Самодержавство тоді, як і авторитаризм сьогодні, завжди приводить до величезних помилок в керуванні державою, які в результаті дають голод і війни. Недолуге провадження скасування кріпосного права і Кримська війна поставили дуту імперію на грань розорення. Олексанр ІІ був вимушений продати Аляску, щоб закрити величезну диру в російській казні. Олексанр ІІІ лише продовжив цей ланцюг злочинних помилок імперії з тими самими результатами.
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19.09.2022 15:15 Ответить
І тут у Вас помилка! Олександр ІІ використав ці гроші для закупівлі "залізничного парку" На ці гроші в Росії почалося будівництво залізниць (В першу чергу - між Москвою та Санкт-Петербургом) Свої власні кошти царі не використовували Що і призвело до краху імперії Маленький приклад: Росія у І Світову війну мала величезну потребу у розточці снарядних корпусів На той час різці для станків робили з вольфрамового сплаву Величезні поклади вольфраму були на Алтаї Але в мисливських угіддях Великих князів Володимировичів Вони "вперлися рогом" А російська армія платила кров"ю і сотнями тисяч життів!
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19.09.2022 18:08 Ответить
Великі сумніви, що це ДБР знайшло.
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19.09.2022 12:14 Ответить
Знайшли інші люди, але піару раді цю новину привласнило ДБР.
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19.09.2022 12:16 Ответить
Хто перший вспів на сайт виконути - той і найшов. І так по всій державі
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19.09.2022 12:20 Ответить
Особливо важко було знайти у підвалі два БТРи.
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19.09.2022 12:33 Ответить
Це так само як "раяль в кустах", ніхто нічого не бачив, а тут бац підфортило ДиБиРи приїхало і далі по тексту ... .
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19.09.2022 13:34 Ответить
В хозяйстве всё пригодится и будет работать против их же первоначальных хозяев!
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19.09.2022 12:15 Ответить
мабуть послані на фронт слідити за волонтерами і бійцями команда портнова ,вивідувати настрої воїнів на зраду
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19.09.2022 12:16 Ответить
Престиж ГБР на Нуле...контора никчемная уже в военные дела лезет...😝🤣 капец...
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19.09.2022 12:19 Ответить
не вірю жодному слову цієї брехливої структури на ручному управлінні з ОПи

фоточок можна зараз насмикати будь-яких - хз, де воно було, коли, і з ким насправді
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19.09.2022 12:21 Ответить
Зараз та сухачовська шобла все що завгодно буде впарювати щоби показати які вони захисники і трудяги. Дарма. За переслідування Пашинського І Тані Чорновол з КЛІСТРОНАМИ вам не відмитись повік!
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19.09.2022 12:38 Ответить
Терміново відправляти усе назад. Повітрям. Нам чужого не треба.
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19.09.2022 12:28 Ответить
І бажано взад.
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19.09.2022 12:36 Ответить
Піар і галочка. Я ще б якби нацполіція або ВСП- я б ще зрозумів. А так начистити хитру морду і в першу лінію під обстріли. Хай там пошукають чужі КП і склади.
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19.09.2022 13:10 Ответить
Та прям дбр виявило. Де вони там самі лазять
Військові сказали, а ті ссуки піаряться
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19.09.2022 13:24 Ответить
Маячня якась ! Таке враження що там збіговисько ідіотів.
Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ).
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19.09.2022 13:29 Ответить
Там мабуть правоохоронці, судді і найвищі службовці замішані.
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19.09.2022 13:31 Ответить
 
 