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Уничтожена база рашистов в Кадиевке, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Кадиевке в Луганской области уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры, а на территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Удивительная ночь. Кадиевка и Новоайдар. А им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни… не послушали. "Бавовна", - пишет Гайдай.

По его словам, в Кадиевке (Стаханов) уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры. На территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага.

Также Гайдай опубликовал фото уничтоженной базы оккупантов в Кадиевке.

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Уничтожена база рашистов в Кадиевке, - Гайдай 01
Уничтожена база рашистов в Кадиевке, - Гайдай 02
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Що , мразі, пройшлись маршем?
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19.09.2022 12:22 Ответить
можно еще (и по базам тоже!!)
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19.09.2022 12:30 Ответить
Велика шана ЗСУ за їх турботу про здоров'я та наголос на шкідливості куріння!
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19.09.2022 12:31 Ответить
ЗСУ - хлопкороби України)
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19.09.2022 13:19 Ответить
Цих теж запишуть в "мисливці" за ХАЙМЕРС як і ту сотню,яка накрилась в 2014році?
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19.09.2022 14:33 Ответить
 
 