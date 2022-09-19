Уничтожена база рашистов в Кадиевке, - Гайдай. ФОТО

В Кадиевке в Луганской области уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры, а на территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Удивительная ночь. Кадиевка и Новоайдар. А им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни… не послушали. "Бавовна", - пишет Гайдай.

По его словам, в Кадиевке (Стаханов) уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры. На территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага.

Также Гайдай опубликовал фото уничтоженной базы оккупантов в Кадиевке.

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