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Уничтожена база рашистов в Кадиевке, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Кадиевке в Луганской области уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры, а на территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Удивительная ночь. Кадиевка и Новоайдар. А им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни… не послушали. "Бавовна", - пишет Гайдай.
По его словам, в Кадиевке (Стаханов) уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры. На территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага.
Также Гайдай опубликовал фото уничтоженной базы оккупантов в Кадиевке.
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