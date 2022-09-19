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Из-под завалов разрушенного вражескими обстрелами дома в Торецке достали тело женщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Торецке Донецкой области в результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов разрушенного вражескими обстрелами жилого двухэтажного дома изъято тело женщины.

Об этом в фейсбуке сообщило ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью спасатели 61 ГПСЧ 22 ГПСЗ прибыли на вызов о разрушении жилого дома в результате обстрела г. Торецк. По прибытию на место вызова установлено, что произошло частичное разрушение 2-этажного жилого дома. В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов достали тело женщины 1957 г.р.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцами ГСЧС также проведен разбор трех тонн конструктивных элементов здания.

От Главного управления привлекалось девять спасателей личного состава и две единицы техники.

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Из-под завалов разрушенного вражескими обстрелами дома в Торецке достали тело женщины 01

Из-под завалов разрушенного вражескими обстрелами дома в Торецке достали тело женщины 02

Из-под завалов разрушенного вражескими обстрелами дома в Торецке достали тело женщины 03
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