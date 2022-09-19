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Флаг Украины подняли в Яровой Донецкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области деоккупирован поселок Яровая, который находится между Святогорском и Дробышевым.

Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, передает Цензор.НЕТ.

"Зачистка в пгт. Яровая (между Святогорском и Дробышевым) завершена. Поселок полностью контролируется ВСУ!" – говорится в сообщении.

В сети опубликовано фото украинского флага, развевающегося над Яровой.

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Флаг Украины подняли в Яровой Донецкой области 01
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Слава ЗСУ!
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19.09.2022 14:28 Ответить
Все повернемо, від Ізюма до Ялти.
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19.09.2022 14:28 Ответить
Героям слава! ! !
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19.09.2022 14:37 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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19.09.2022 14:43 Ответить
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19.09.2022 14:43 Ответить
шутка про пакет яровой
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19.09.2022 15:20 Ответить
Слава ЗСУ!

Слава українському народу!
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19.09.2022 17:18 Ответить
 
 