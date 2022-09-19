Воин ВСУ Василий Пелиш, которому оккупанты отрезали руку в 2014 году за патриотическую татуировку, умер от ранений, полученных в бою с оккупантами в Донецкой области. ФОТОрепортаж

В больнице Днепра скончался украинский защитник Василий Пелиш. Он получил ранение, когда перевозил необходимые для воинов вещи со второй линии фронта на первую.

Об этом "Голосу Прикарпатья" рассказала его мать Татьяна, передает Цензор.НЕТ.

Василий Пелиш учился во Львовском аграрном университете. Когда началась Революция Достоинства, он стал активным ее участником. В составе добровольческого батальона "Айдар" пошел защищать Украину на Восток. Воевал в Луганской области. В тяжелом бою получил ранение, попал в плен к путинским наемникам. Когда они увидели на руке татуировки в форме Тризуба, отрубили парню руку.

Несмотря на это, с началом полномасштабного вторжения Василий снова отправился защищать Украину. В Донецкой области он получил ранение в голову, когда перевозил необходимые для воинов вещи со второй линии фронта на первую.

Василию было 27 лет, у него осталась жена.

Похоронят украинского защитника в Старом Самборе.

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