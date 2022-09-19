Россияне разрушили каменных половецких баб возле Изюма. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупанты уничтожили памятники сакрального искусства половцев, стоящих на горе Кременец. Разрушение было обнаружено после деоккупации Изюма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.
"Мы, украинцы, с уважением относимся к культурному наследию. Каждый может припомнить, как в начале войны в городах Украины обкладывали мешками с песком памятники. Эти фото видел весь мир", - написал Лубинец.
Российские военные своими действиями постоянно нарушают Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, которой запрещено "любой захват, уничтожение или умышленное повреждение" учреждений, посвященных религии, благотворительности, образованию, искусству и наукам, историческим памятникам, произведениям искусства и науки.
"Культурные памятники на Харьковщине являются достоянием всего человечества. Однако РФ, очевидно, не заинтересована понимать связи человеческих поколений и изучать историю. российская федерация вырезает из истории те куски, которые ей не нравятся, заполняя пробелы пропагандой и ложью", – подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.
По его словам, необходимо совместно с международным сообществом привлечь к ответственности как государство-агрессора, так и отдельных физических лиц, виновных не только в убийствах гражданских граждан, но и в разрушениях, повреждениях и похищении культурных ценностей Украины.
Пожалуйста, подождите...
Вей из мир!
ЇМ КОНЧЕ ВАЖЛИВО ЩОБ У НАС ІСТОРІЇ НЕ БУЛО
на свою історію вони як клали так і кладуть
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушёл, источники иссякли.
Нет в море рыб, в фонтанах нет воды.
Но скорбный лик оцепенелой маски
Идёт к холмам Гомеровой страны,
И патетически обнажены
Её хребты, и мускулы, и связки... ".
(Максимилиан Волошин "Дом поэта")
згорівші деревяні столітні церкви....ходять слухи що їх спалювали самі ж священники щоб отримати виділення грошей на нові...або ж деревяні церкви покриті ....бляхою повністю під якою дерево гниє... або збиті розписи Сосенка в церкві у Славську....
пожежі в архівах...
розкопані під с/г угіддя кургани...
перебудови/добудови старих будинків у Львові, той же "унітаз" в центрі Львова...
Вкотре переконуюсь в імпотентності українських науковців - ці баби одразу мали б бути евакуйовані на реставрацію, але мабуть українським науковцям западло - їм зручніше павучитись між собою за посади в музеях, гранти, споглядати зі зручних кабінетів та із божественної тиші бібліотечних і музейних залів як нищать українську культуру.... Вибачусь, якщо доведе мені хтось що це не так.
Інколи краще жувать, ніж говорити.
Це приблизно як зі звірями в фельдмановському зоо. Чотири волонтера померли, намагаючись врятувати звірів. А в цей час доларовий мільйонер фельдман кричав на півсвіту шо йому, бідосі, терміново треба грошики, давайте йому донатів, бо ж своїх грошей не має.
ну так і я ж кажу що лізти під бомби не треба, ви читаєте уважно? і кажу, що шкода, що немає в Україні таких науковців як наприклад наглядач Пальміри....а аткож відмічаю абсолютний непрофесіоналізм науковців - процесс евакуації мав би бути відпрацьований в мирний час.. на цьому мав би наполягати кожен науковець повязаний з культурую, з спадком культурним...по одній простій причні - ЗБЕРЕЖЕННЯ цінностей - їх пряме завдання.
Одна скульптура зруйнована ще на весні, коли за Ізюм ще йшли бої. Якщо не показали інші зараз після деокупації, то на це є відповідні мотиви.
як на мене просто бомба, а не титул!
З ТАКИМ НАРАЗІ КРАЩЕ ЗДОХНУТИ, А НЕ СОВАТИСЯ МЕЖІ ПОРЯДНИМИ ЛЮДЬМИ
какую опасность они для русни представляли???
варвары... без роду и племени, без чести и совести, без ума и фантазии... нелюди одичалые...
@VictorKvert2008
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15 ч
Один из лучших снайперов мира, антифашист, канадец «Вали», вернулся после отпуска в Украину, чтобы воевать против российской армии.
Из масквабада и питербуха придется возвращать в Украину-Русь массу наших культурных ценностей. Они и в 2022 украли из Мелитопольского музея все золото скифов.
І світ жахнеться…
Що тепер їхньому головному оленеводу та ********* *****...