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культура (807) памятник (2209) Изюм (226) Лубинец Дмитрий (218)

Россияне разрушили каменных половецких баб возле Изюма. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты уничтожили памятники сакрального искусства половцев, стоящих на горе Кременец. Разрушение было обнаружено после деоккупации Изюма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.

"Мы, украинцы, с уважением относимся к культурному наследию. Каждый может припомнить, как в начале войны в городах Украины обкладывали мешками с песком памятники. Эти фото видел весь мир", - написал Лубинец.

Российские военные своими действиями постоянно нарушают Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, которой запрещено "любой захват, уничтожение или умышленное повреждение" учреждений, посвященных религии, благотворительности, образованию, искусству и наукам, историческим памятникам, произведениям искусства и науки.

"Культурные памятники на Харьковщине являются достоянием всего человечества. Однако РФ, очевидно, не заинтересована понимать связи человеческих поколений и изучать историю. российская федерация вырезает из истории те куски, которые ей не нравятся, заполняя пробелы пропагандой и ложью", – подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

По его словам, необходимо совместно с международным сообществом привлечь к ответственности как государство-агрессора, так и отдельных физических лиц, виновных не только в убийствах гражданских граждан, но и в разрушениях, повреждениях и похищении культурных ценностей Украины.

Россияне разрушили каменных половецких баб возле Изюма 01
Россияне разрушили каменных половецких баб возле Изюма 02
Россияне разрушили каменных половецких баб возле Изюма 03

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Топ комментарии
+42
А що їм до історії. Своєї не мають, чи не хочуть знати. Користуються краденою нашою. Примазуються до Київської русі
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19.09.2022 16:39
+19
ваську блаженого разом хйлом на 100 метрів під землю, ні краще парашу залити бетоном!
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19.09.2022 16:38
+18
глядя на русню, вообще уже в этой жизни ничему не удивляюсь.....
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19.09.2022 16:40
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отомстили... половцам, за сруZZь
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19.09.2022 16:37 Ответить
ваську блаженого разом хйлом на 100 метрів під землю, ні краще парашу залити бетоном!
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19.09.2022 16:38 Ответить
Рузьге мир...
Вей из мир!
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19.09.2022 16:38 Ответить
А що їм до історії. Своєї не мають, чи не хочуть знати. Користуються краденою нашою. Примазуються до Київської русі
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19.09.2022 16:39 Ответить
коли тих камяних баб ставили то мокшани ше вогонь не вміли добувати, там лише жаби в болотах квакали
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19.09.2022 17:01 Ответить
Таліби і кацапи ментальні "блізнєци"...
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19.09.2022 17:14 Ответить
"мокшанські болота" приперлися шоб руйнувати, рукож*пі нічого не вміють створювати крім проблем.
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19.09.2022 16:39 Ответить
глядя на русню, вообще уже в этой жизни ничему не удивляюсь.....
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19.09.2022 16:40 Ответить
ще одне підтвердження того, що раша б'ється не за те, щоб їх історія була їхня
ЇМ КОНЧЕ ВАЖЛИВО ЩОБ У НАС ІСТОРІЇ НЕ БУЛО

на свою історію вони як клали так і кладуть
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19.09.2022 16:40 Ответить
"... Здесь, в этих складках моря и земли,

Людских культур не просыхала плесень -

Простор столетий был для жизни тесен,

Покамест мы - Россия - не пришли.

За полтораста лет - с Екатерины -

Мы вытоптали мусульманский рай,

Свели леса, размыкали руины,

Расхитили и разорили край.

Осиротелые зияют сакли;

По скатам выкорчеваны сады.

Народ ушёл, источники иссякли.

Нет в море рыб, в фонтанах нет воды.

Но скорбный лик оцепенелой маски

Идёт к холмам Гомеровой страны,

И патетически обнажены

Её хребты, и мускулы, и связки... ".

(Максимилиан Волошин "Дом поэта")
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19.09.2022 19:26 Ответить
Отримали між роги, втекли, а потім, тишком-нишком, щоб ніхто не бачив, помстилися... Але не тому, хто дав по морді, а слабшому і беззахисному. Тому, хто не вдарить у відповідь... Вялікіє, чо!
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19.09.2022 16:40 Ответить
Так таких дегенератів і в нас в "тилу" вистачає.Ще на початку війни в нас біля будинку скульптора (вже покійного) якісь відморозки понівечили скульптури!
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19.09.2022 16:51 Ответить
ага а згадаймо хоча б випадки коли з Львівських книгосховищ випаровувались стародруки.....
згорівші деревяні столітні церкви....ходять слухи що їх спалювали самі ж священники щоб отримати виділення грошей на нові...або ж деревяні церкви покриті ....бляхою повністю під якою дерево гниє... або збиті розписи Сосенка в церкві у Славську....
пожежі в архівах...
розкопані під с/г угіддя кургани...
перебудови/добудови старих будинків у Львові, той же "унітаз" в центрі Львова...
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19.09.2022 18:33 Ответить
дегенераты
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19.09.2022 16:42 Ответить
бачу зруйновану одну і одну пошкоджену. Надіюсь з завданої шкоди тільки це. Окрім того, на землі є уламки, тобто можна реставрувати.
Вкотре переконуюсь в імпотентності українських науковців - ці баби одразу мали б бути евакуйовані на реставрацію, але мабуть українським науковцям западло - їм зручніше павучитись між собою за посади в музеях, гранти, споглядати зі зручних кабінетів та із божественної тиші бібліотечних і музейних залів як нищать українську культуру.... Вибачусь, якщо доведе мені хтось що це не так.
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19.09.2022 16:42 Ответить
Ага, так і бачу, як ви під артобстрілами біжите на нуль кам'яних баб тягать.
Інколи краще жувать, ніж говорити.
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19.09.2022 16:47 Ответить
взагалі то можна було хочи б постаратись щось зробити перед обстрілами коли було декілька спокійних днів... ось у Дніпрі хоча б мішками з піском обклали..а тут можно було повалити і землею прикопати - статуї не такі вже й великі як здається....
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19.09.2022 17:14 Ответить
ось ось в тому то і проблема - таких науковців у нас немає, тому втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо... я не кажу бігти під прямими обстрілами але принаймі хоч щось намагатись зробити, хоч тишком-нишком якось і не кажіть що це неможливо....Музей Сковороди евакуйовано ? Було десятки спокійних днів, щзоб хоча б розпорошити експонати....Всі забили болт... ось про щоя не так про дієвість заходів як про дивну байдужість....
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19.09.2022 17:17 Ответить
Ну так, я ж і кажу. Поки ви ломилися на сйоби в Західну в перші дні війни, хтось на своїй пузяці мав кам'яних баб під артою і снайперами на нулі тягать. Шедеврально)))
Це приблизно як зі звірями в фельдмановському зоо. Чотири волонтера померли, намагаючись врятувати звірів. А в цей час доларовий мільйонер фельдман кричав на півсвіту шо йому, бідосі, терміново треба грошики, давайте йому донатів, бо ж своїх грошей не має.
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19.09.2022 17:25 Ответить
ви маніпулюєте і спрощуєти або ускладнюєте, надбудовуєте нові свої смисли над моїм комментарем...
ну так і я ж кажу що лізти під бомби не треба, ви читаєте уважно? і кажу, що шкода, що немає в Україні таких науковців як наприклад наглядач Пальміри....а аткож відмічаю абсолютний непрофесіоналізм науковців - процесс евакуації мав би бути відпрацьований в мирний час.. на цьому мав би наполягати кожен науковець повязаний з культурую, з спадком культурним...по одній простій причні - ЗБЕРЕЖЕННЯ цінностей - їх пряме завдання.
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19.09.2022 17:55 Ответить
У Ізюмі вже на початку березня літало і свистіло так, що людей не встигали евакуйовувати. Пам'ятки звісно жаль. Всі готувались на травневі свята на шашлики.
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19.09.2022 19:38 Ответить
А, ну, тоді інша справа. Тоді можна русні історичні артефакти нищити...
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19.09.2022 16:48 Ответить
я взагалі то написав це з надією - надіючись що спеціалісти врятують розбиті скульптури....ну і зрадів звичайно що не все знищено....а що ти мав на увазі - хрін поймеш.....
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19.09.2022 17:11 Ответить
Шановний прочитав спеціальну статтю, яка фіксує факт злочину, і навіть не підняв дупу з дивана щоб поцікавитись що буде далі.
Одна скульптура зруйнована ще на весні, коли за Ізюм ще йшли бої. Якщо не показали інші зараз після деокупації, то на це є відповідні мотиви.
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19.09.2022 16:49 Ответить
А може таке бути, що справжні скульпури вже давно в музеї, а просто неба стоять цементні копії? У парку Софіївка "мармурові" скульптури із пластику
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20.09.2022 01:38 Ответить
до речі, до титула "путя-гвалтівник українських дітей" титул "путя - руйнівникісторичних пам'яток та переможець кам'яних баб' - пасує?
як на мене просто бомба, а не титул!
З ТАКИМ НАРАЗІ КРАЩЕ ЗДОХНУТИ, А НЕ СОВАТИСЯ МЕЖІ ПОРЯДНИМИ ЛЮДЬМИ
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19.09.2022 16:44 Ответить
1000 лет стояли...
какую опасность они для русни представляли???
варвары... без роду и племени, без чести и совести, без ума и фантазии... нелюди одичалые...
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19.09.2022 16:47 Ответить
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

15 ч

Один из лучших снайперов мира, антифашист, канадец «Вали», вернулся после отпуска в Украину, чтобы воевать против российской армии.

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19.09.2022 16:49 Ответить
Ага, баби не дали чи що?
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19.09.2022 16:49 Ответить
***** ж сказал шо победили и печенегов и половцев.
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19.09.2022 16:51 Ответить
Вони ще могли на святому місці й чучало ***** поставити
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19.09.2022 16:55 Ответить
орки спьяну сражались с напавшими на них украми в каменных доспехах. Есть героически погибшие за руский мир ватники.

Из масквабада и питербуха придется возвращать в Украину-Русь массу наших культурных ценностей. Они и в 2022 украли из Мелитопольского музея все золото скифов.
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19.09.2022 16:59 Ответить
Варвари! Навіть фашисти до такого не опустились... Колись ми дивились по тєлєку, як навіжені мусульманські терористи з гранатометів руйнували тисячолітні статуї здається індуїстьських богів... Ці ублюдки такі самі...
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19.09.2022 17:01 Ответить
...таких підарів не повина виносити земля.
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19.09.2022 17:08 Ответить
Вони тільки з бабами та дітьми воюють !
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19.09.2022 17:15 Ответить
ВЗАГАЛІ-ТО ЦЕ ПРОКЛЯТТЯ для кацапні - кацапи програють війну, бо замахнулись на священне, ці баби - це обїекти поклоніння поколінь людей, ніхто не насмілювався нищити цих баб, скільки тут було загарбників за сотні, навіть тисячі років і нікому навіть і близько не спало на думку спеціально розбивати їх....
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19.09.2022 17:31 Ответить
варвари...
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19.09.2022 17:35 Ответить
Северный ИГИЛ. Те тоже рушили памятники древности.
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19.09.2022 17:36 Ответить
Их (кацапоцов) говнокомандующий рассказывал как "...печенеги кацапию терзали, и половцы" - вот теперь эти троглодиты бабам половецким мстят
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19.09.2022 18:26 Ответить
Один із 4-х парків половецьких баб в Україні!
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19.09.2022 18:35 Ответить
Коли ми дізнаємось після війни про все знищене та викрадене рускімі, ми жахнемось.
І світ жахнеться…
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19.09.2022 19:24 Ответить
раССіянці- березові мавми і андрофаги. Що з бісів узяти. Хай палають у пеклі. потвори...
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19.09.2022 19:30 Ответить
Оце вони попали ! Половецьки баби обовязково отомстять рашистам
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19.09.2022 19:50 Ответить
Передайте цю новину кацапським шаманам.
Що тепер їхньому головному оленеводу та ********* *****...
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19.09.2022 20:48 Ответить
ZAPROQRAMMİROVANNAYA NA UNİCTOJENİYE VSEQO VOKRUQ SEBYA NECİST
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19.09.2022 23:30 Ответить
Это ж как надо было домогаться женщин!!!!
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20.09.2022 12:21 Ответить
Что это за материал? На Запорожье оригинальные половецкие "бабы" выполнены из песчаника, известняка, реже из габбро и гранита. Тут материал разбитых памятников своей фактурой напоминает гипс. Может это новоделы?
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20.09.2022 21:01 Ответить
Це вони дарма зробили. Ці кам'яні баби мають містичну силу.
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19.10.2022 13:42 Ответить
 
 