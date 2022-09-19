Российский беспилотник "Картограф" уничтожен в Николаевской области. ФОТО

В Николаевской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский БПЛА "Картограф".

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные "посадили" разведывательный беспилотный, который оккупанты используют для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки", - говорится в сообщении.

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