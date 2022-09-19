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Российский беспилотник "Картограф" уничтожен в Николаевской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Николаевской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский БПЛА "Картограф".

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российский беспилотник Картограф уничтожен в Николаевской области 01

"Украинские военные "посадили" разведывательный беспилотный, который оккупанты используют для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки", - говорится в сообщении.

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Картограф ваша карта бита )
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19.09.2022 16:55 Ответить
для бульбохуйла карты на кальке рисовал. 4 направления ))
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19.09.2022 17:01 Ответить
КартогрАф КартогрАфич
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19.09.2022 17:03 Ответить
Ех Картограф, поганий з тебе фотограф ))
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19.09.2022 17:13 Ответить
12 фотообъективов, мобильник, изолента, пластиковая бутылка-бензобак и вуаля - кацапский аналоговнет беспилотник....
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19.09.2022 17:16 Ответить
казалось бы - почему бы и у нас такое не делать? не все же стелс и сверхзвук.
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19.09.2022 17:46 Ответить
Ваше прізвище- деградант?
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19.09.2022 18:12 Ответить
"Картограф глобус пропив"...
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19.09.2022 19:06 Ответить
"Картежник" проигрался в карты....
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20.09.2022 12:22 Ответить
 
 