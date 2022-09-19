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Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Город Святогорск в Донецкой области три месяца находился под российской оккупацией. 12 сентября украинские воины освободили населенный пункт от врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.

Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 01
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 02
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 03
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 04
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 05
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 06

В настоящее время Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, работают саперы, правоохранители вылавливают коллаборантов, а улицы расчищают от разбитой техники.

Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 07
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 08
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 09

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Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 10

О пребывании здесь российской армии напоминает все: наголову разбомбленные дома, разрушенные дороги, на которых валяются обломки от ракет, заброшенные автомобили и боеприпасы.

Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 11
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 12

О том, что Святогорск – украинский город, свидетельствуют сине-желтые флаги вдоль улицы. Их снимать оккупанты не осмелились.

Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 13
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Топ комментарии
+62
😘
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19.09.2022 17:45
+33
"Православная" "страна" Московия.
Прислужники Сатаны
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19.09.2022 17:50
+23
Свинорилі вирішили Неньку перетворити в подібність своїх Засрансків.
Та нічого, повернемо, відбудуєму. Бо ми нація, а вони дикуни середньовіччя і жити ім в гамні усю своє життя, на всі покоління. Чернь при царях.
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19.09.2022 17:51
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😘
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19.09.2022 17:45 Ответить
Нда ... Емоції це добре, але яка користь від такого шолому ??
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19.09.2022 18:38 Ответить
він, звісно, від куль та уламків снарядів/гранат не захищає, але ок від травмування голови у приміщені/бліндажі під час обстрілу, або при падінні. Щось на зразок будівельної каски
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19.09.2022 18:56 Ответить
Просто жаль.
Це шоломи для спецназу під наушники. Для бійців забезпечення і піхоти краще мабуть закриті носити.
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19.09.2022 19:12 Ответить
По-перше, добре захищає від дощу.
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19.09.2022 18:57 Ответить
Що за шеврон?
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19.09.2022 18:39 Ответить
напоминает "инь янь". возможно как логотип у психологов.
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19.09.2022 18:58 Ответить
військове телебачення має таке лого.
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19.09.2022 19:12 Ответить
"Православная" "страна" Московия.
Прислужники Сатаны
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19.09.2022 17:50 Ответить
гундяй під кукелем роги ховає.... під сутаною - хвіст і копита...
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19.09.2022 18:45 Ответить
Сутани - тільки у католиків.
У православних та "православних" - мантії, ряси, підрясники і т. і.
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19.09.2022 19:26 Ответить
яка різниця, сутана, мантія, ряса, підрясники, підштаніки, три перста, два перста, чи вся пятерня, в право хреститись, чи вліво...? це впливає на Бога, чи його відношення до людини???? це все попівська тупа дурь і амбіції.
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22.09.2022 00:53 Ответить
Свинорилі вирішили Неньку перетворити в подібність своїх Засрансків.
Та нічого, повернемо, відбудуєму. Бо ми нація, а вони дикуни середньовіччя і жити ім в гамні усю своє життя, на всі покоління. Чернь при царях.
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19.09.2022 17:51 Ответить
Під Лиманов визволили не одне село Ярове, а ще 2
https://korrespondent.net/ukraine/4517577-vsu-osvobodyly-try-naselennykh-punkta-na-donbasse-sotssety
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19.09.2022 17:54 Ответить
Это ворота на Северодонецк (Лиман-Кременная-Рубежное)!
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19.09.2022 18:00 Ответить
Яким боком? 😳 Святогірськ в глибокій долині, в соснових лісах, з нього ніякої прямої дороги на Сєвєродонецьк, от Ярове пробили, і ще Білогорівку, тепер два напрями доступно, да.
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19.09.2022 19:44 Ответить
А монахів у Лаврі - "денацифікувать"! Досить пригрівать сепаратистів та колаборантів! Торбу в руки і через кордон! А Лавру передать ПЦУ! І поселить там найбільш вірних та праведних - щоб були зразком для місцевих!
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19.09.2022 18:15 Ответить
Передати ЗСУ - це вірне рішення. У всіх звільнених територіях САТАНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ должна бути заборонена назавжди
кого не влаштувае - до раши
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19.09.2022 18:43 Ответить
Но мені здаеться ЩО СИЛИ ОБОРОНИ і депутати живуть в різних реаліях
І МАБУДЬ депутатів пора гнати в шею - вони не заборонили мацковський сатанат і не ввели візи з беларусью
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19.09.2022 18:46 Ответить
интересные там ребятки послушники проживали и давненько---в декабре 13г, а особо в январе, феврале, марте 14г! А потом вдруг пропали. Видать пешком на Грецию подались. Послужить. посхимничать. Рослые, подтянутые почти все, коротко стриженые были. Крестились иногда, чаще не в попад. И писали об этом тогда, да как то мало почему то. И почему то как то вяло у нас проскакивает, что Лавры некоторые являются музеями, а это уже министерство культуры. И сроки аренды иногда заканчиваются. Да и государственное это всё, что музеи. Кто то же тормозит?
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19.09.2022 20:45 Ответить
Таке класне курортне містечко було!
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19.09.2022 22:07 Ответить
 
 