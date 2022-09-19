Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Город Святогорск в Донецкой области три месяца находился под российской оккупацией. 12 сентября украинские воины освободили населенный пункт от врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.
В настоящее время Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, работают саперы, правоохранители вылавливают коллаборантов, а улицы расчищают от разбитой техники.
О пребывании здесь российской армии напоминает все: наголову разбомбленные дома, разрушенные дороги, на которых валяются обломки от ракет, заброшенные автомобили и боеприпасы.
О том, что Святогорск – украинский город, свидетельствуют сине-желтые флаги вдоль улицы. Их снимать оккупанты не осмелились.
Топ комментарии
+62 Максім ХОЙ 07fb0949
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+33 Старый зольдат
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+23 Огусто
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Це шоломи для спецназу під наушники. Для бійців забезпечення і піхоти краще мабуть закриті носити.
Прислужники Сатаны
У православних та "православних" - мантії, ряси, підрясники і т. і.
Та нічого, повернемо, відбудуєму. Бо ми нація, а вони дикуни середньовіччя і жити ім в гамні усю своє життя, на всі покоління. Чернь при царях.
https://korrespondent.net/ukraine/4517577-vsu-osvobodyly-try-naselennykh-punkta-na-donbasse-sotssety
кого не влаштувае - до раши
І МАБУДЬ депутатів пора гнати в шею - вони не заборонили мацковський сатанат і не ввели візи з беларусью