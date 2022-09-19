Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы. ФОТОрепортаж

Город Святогорск в Донецкой области три месяца находился под российской оккупацией. 12 сентября украинские воины освободили населенный пункт от врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.













В настоящее время Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, работают саперы, правоохранители вылавливают коллаборантов, а улицы расчищают от разбитой техники.







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О пребывании здесь российской армии напоминает все: наголову разбомбленные дома, разрушенные дороги, на которых валяются обломки от ракет, заброшенные автомобили и боеприпасы.





О том, что Святогорск – украинский город, свидетельствуют сине-желтые флаги вдоль улицы. Их снимать оккупанты не осмелились.