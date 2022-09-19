Российские оккупанты обстреляли освобожденный Волчанск - ударили в многоэтажку, - Нацполиция. ФОТО

На Харьковщине войска РФ обстреляли освобожденный Волчанск - вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный российской федерации в отставке, последние несколько лет проживавший в городе", - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела задокументировали факт вооруженной агрессии России и собрали вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.